MasterChef'te şaşırtan veda: Ne zaman karar verdin gitmeye?

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te heyecan günden güne artıyor.

13 Ekim Pazar akşamı eleme gecesi heyecanı yaşanan MasterChef'te; Emre, Eda, Nigar, Alper, Nevzat, Zübeyde ve Akın tüm hünerlerini sergiledi.

İLK TURUN KAZANANLARI BELLİ OLDU

Yalova aronyası ile en iyi tabağı yapan Eda, Alper ve Emre balkona diğer arkadaşlarının yanına çıktı.

İkinci tura kalan Nigar, Nevzat, Zübeyde ve Akın ise Mehmet Şef'in "Fitilli gerdan" adlı tabağını en iyi şekilde yapmak için çabaladılar.

Gece sonunda Mehmet Şef'e en yakın tabağı yapan Nigar, potadan birinci çıkarken; ikinci isim Akın oldu.

İŞTE ELENEN YARIŞMACI

Son ikiye kalan Nevzat ve Zübeyde'den veda eden isim takım kaptanlığıyla yenilmezlik serisi yakalayan Zübeyde oldu.

"SENİN O TABAĞI YAPAMAMA İHTİMALİN SIFIR"

Veda eden ismi açıklayan Mehmet Yalçınkaya, Nevzat’a “Dua et karşında tabak yok, buralara düşmemeye bak” dedi.

Ardından Zübeyde'ye “Ne zaman karar verdin buradan gitmeye? Senin o tabağı yapamama ihtimalin sıfır. Nedir durum?” diye sordu.

"BENİM İÇİN ERKEN BİR VEDA"

Bile isteye yapmadığını söyleyen Zübeyde, “Adını koyamadığım bir şey var geçen haftadan beri. Her iki turda da son 10 dk toparlayamadım. Sanki olmayacağının sinyallerini verdi. Ki gerçekten çabaladım. Daha donanımlı bir eğitime de ihtiyacım var. Sizleri iyi ki tanıdım. Bu güzel ailenin bir parçası oldum. Benim için erken bir veda… Ölene kadar mutfakta olmaya devam edeceğim. Her şey için teşekkürler” dedi.

Danilo Şef ve Somer Şef de iyi dileklerini iletirken; Zübeyde bir hayli duygulandı.