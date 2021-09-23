MasterChef'te Şükrü'den büyük hata! Mehmet Şef'in takdirini kazandı

22 Eylül Çarşamba akşamı 74'üncü bölümüyle ekranlara gelenMasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Börek düellosu yapılan gecede kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kura çekerek hem yapacakları börek çeşidi hem de rakibini belirledi.

BÖREK DÜELLOSU

Eşleşmeler sonucunda düellolarda yapılacak börekler için farklı süreler verildi. Şefler, hazırlanan böreklerin tadımını yaparak kazanan yarışmacıyı açıkladı.

KAZANAN MAVİ TAKIM OLDU

Bir böreği kazanan takımın olmadığı düellolarda; Azize'nin kaptanı olduğu mavi takım 5-2 skorla dokunulmazlığı kazandı.

MasterChef’te dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı. Bu oyunda şefler, yarışmacılara diğer oyunlardan kalan ürünleri verdi.

ŞÜKRÜ HATASINI FARK ETTİ

En lezzetli ve en yaratıcı yemeği yapmak için ter döken yarışmacılardan Şükrü, büyük bir hata yaptı. Yemeği için mercimek haşlayan yarışmacı, ürünün pişip pişmediğini kontrol ederken çift tadım yaptı.

Hatasını fark eden Şükrü, son 20 dk kala mercimeğini attı ve yenisini haşlamaya başladı. Bu sırada Şükrü'nün yanına gelen Mehmet Şef, ne olduğunu sordu.

MEHMET ŞEF TAKDİR ETTİ

Yalçınkaya, çift tadım yaptığını bu yüzden yeniden mercimek haşlamaya başladığını söyleyen Şükrü'yü mavi takım yarışmacılarına alkışlattı. "Mehmet Şef, "Şükrü'yü dürüstlüğü için bir alkışlayalım" dedi.

Gecenin sonunda Tahsin, Safanur ve Emre en başarılı tabağı yapan üçlü olurken; dokunulmazlığı Tahsin kazandı.​

İŞTE POTAYA GİDEN İSİMLER

Dokunulmazlığı kazanan Tahsin, üçüncü eleme adayı olarak Emre’yi potaya gönderdi. Sonrasında kendi içlerinde oylama yapan kırmızı takımdan potaya giden ikinci isim takım kaptanı Hamza oldu.

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23/09/2021 10:21