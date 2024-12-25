MasterChef'te üçüncü ceketi kazanan yarışmacı belli oldu: “Anne bu ceketi sana aldım”

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini üstlendiği, heyecanı yüksek geçen bir sezonun ardından MasterChef 2024'te final heyecanı başladı.

İLK 6'YA KALAN İSİMLER

İlk 6'ya kalan Kerem, Onur, Erim, Beyza, Semih ve Eda ceket için yarışmaya hak kazandı.



Yarışmada ceket giyen ilk isimler Kerem ile Onur oldu.

ÜÇÜNCÜ CEKETİN SAHİBİ KİM OLDU?

24 Aralık Salı akşamı, ilk turda yarışmacılardan kuzu dili, taze zencefil ve tere verilerek yaratıcı tabaklar yapmaları istendi.

İll turda en yüksek puanı Beyza aldı.

İkinci turda yarışmacılar, ünlü şef Serkan Güzelçoban'ın "Denizli'nin Horozu adlı yemeğini yapmaya çalıştı.

"DÜN AKŞAM BİR RÜYA GÖRDÜM"

MasterChef Türkiye 2024'ün üçüncü beyaz ceketini alan isim Eda oldu.

Eda, "Dün akşam bir rüya gördüm, namaz kıldım yattım. Hayırlısı neyse o olsun diye yattım. Rüyamda Danilo Şef bana ceket giydiriyordu. Kalktım 'Bugün ceket alıyorum' dedim. Anne teşekkür ederim, bu ceketi sana aldım" ifadelerini kullandı.