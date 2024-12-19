MasterChef'te üçüncü ceketin sahibi belli oldu!

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te büyük finale sayılı günler kaldı.



Beyza ilk 6'ya giren ilk isim oldu. 17 Aralık Salı akşamı ise ikinci ceketin sahibi Kerem oldu.

18 Aralık Çarşamba akşamı ise ilk etapta yarışmacılardan Barbaros Yoloğlu'nun "Fener Balığı Wellington" tarifini yapmaları istendi.

İlk etapta en yüksek puanı Onur aldı.

İKİNCİ ETAPTA NELER YAŞANDI?

İkinci turda ise yarışmacılar keçi sütü ve pembe biber ile yaratıcı yemekler yaptı.



Semih üçüncü ceketin kazanan isim oldu.