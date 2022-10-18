MasterChef'te Yağız'dan vicdan azabı itirafı!

Ünlü şefler Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danillo Zanna'nın jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef Türkiye, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Çağatay'ın elenmesiyle 15 kişinin kaldığı MasterChef'te 17 Ekim akşamı yeni bir hafta başladı. 104'üncü bölümde kaptan olmak için canla başla mücadele eden yarışmacılar, oyun öncesi şeflerle sohbet etti. Çağatay'ın vedasıyla ilgili Yağız'dan itiraf geldi.

"KÖTÜ NİYETLE YAPMADIM"

Somer Şef'in "Çağatay'ı potaya sen yolladın" demesi üzerine konuşan Yağız, "Çok üzüldüm. Bu durumdan kimse mutlu olamaz, herkesin hayalleri var burada. Çağatay'a böyle bir şey olması aklımın ucundan bile geçmezdi. Sadece o an bana doğru gelen şeyi yaptım. Kötü niyetle de yapmadım. Onun kendi hataları da bu sonucu doğurdu. Onu çok da seviyorum" dedi.

"VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM"

Ardından Mehmet Şef'in "Çağatay o gün 'beni neden potaya yolladın anlamadım?' demişti" sözlerine yanıt veren Yağız, şöyle konuştu:

Yolladığım gün aslında bizim fikirlerimiz yarıştı. Barış'ın aklında büyük bir fikir vardı. Kıvanç abi en iyi tabağı yaptı. Çağatay'dan daha uçuk kaçık şeyler bekliyordum ama çıkmadı. Ondan onu yazmak geldi içimden. Ama olan Çağatay'a oldu. Çok üzgünüm. Pazar günü içeri Atike abla gelince işk Çağatay sandım hatta. Vicdan azabı çekiyorum bununla ilgili ama baktığımda da oyunun kuralı bu. Adam iki kere üst üste hata yaptı.

YENİ HAFTANIN KAPTANI KİM OLDU?

Sohbet sonrası mavi takım kaptanlığı için mücadele eden yarışmacılar, altı adet lahmacunu yapmak için çabaladı. Değerlendirme ardından MasterChef'te ilk yaşandı ve son 5'e sadece kadın yarışmacılar kaldı. Beş ismin içinden de kaptanlık düellosuna kalan Fatma Nur ile Büşra oldu.

Büşra ve Fatma Nur düelloda, ilk olarak gözü kapalı önlerine gelen nesneleri doğru bilmeye çalıştı ve ilk turu Fatma Nur kazandı. İkinci turunda da farklı sebze ve meyvelerin suyunu tadarak doğru tahminde bulunmaya gayret etti. İkinci turu da Büşra 8-6 kazandı ve böylece üçüncü oyuna geçildi. Bu aşamada iki isim de tartıda istenen miktarda ürünü çıkardı. Oyunların ardından kazanan Büşra oldu.

İŞTE TAKIMLAR

Büşra, kırmızı takım kaptanı olarak Tolga'yı tercih etti. Kurulan takımlar sonrası mavi takımda; Gamze, Tayfun, Görkem, Burak Kaya, Serpilay, Ayaz ve Burak yer alırken; kırmızı takımda; Metin, Yağız, Atike, Kıvanç, Barış ve Fatma Nur bulundu.

ÇAĞATAY'IN VEDASI

MasterChef'in 16 Ekim Pazar akşamı olan eleme gecesinde; Atike, Görkem, Kıvanç, Çağatay, Fatma Nur ve Burak Revanbahş ilk olarak mercimekle yaratıcı yemekler yaptı. Tadım sonrası Fatma Nur, Atike ve Çağatay son üçe kaldı.

İkinci aşamada ise üç isim, Mehmet Şef'in 'ördek sirit' yemeğini yaptı. Gece sonunda tabağındaki ördek etinden tam üç tane kemik çıkan Çağatay, hayallerine veda eden isim oldu.

Somer Şef, Çağatay'a "Masterchef bir hatalar oyunu, sen ilk turda ciddi hata yaptın. İkinci turda daha büyük hata yaptın.İnan şok içerisindeyiz. Bence Masterchef 2022'nin şu ana kadarki en büyük şoku senin vedan oldu" dedi.

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18/10/2022 11:37