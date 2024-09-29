Masterlerimiz Antalya'dan madalyalarla dönüyor

Antalyada düzenlenen Badminton Masterler Türkiye Şampiyonasında Ülviye Beşe Nevzad Dnerel ve Güngör Acar'dan başarılı sonuçlar.

Türkiyenin Antalya ilinde düzenlenen Badminton Türkiye Masterler Şampiyonası’nda yarışan Ülviye Beşe +35 yaş çift kadınlar kategorisinde birinci ve +40 yaş karışık çiftler kategorisinde ikincilik almayı başardı.

Nevzad Dnerel +35 yaş karışık çiftler kategorisinde birinci +40 yaş çift erkekler kategorisinde ikinci olmayı başardı. Diğer bir master sporcumuz Güngör Acar +40 yaş çift erkekler ve +40 yaş karışık çiftler kategorisinde ikinci olmayı başardı. Masterlerimizi başarılarından dolayı tebrik ederiz.

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