Masterlerimiz Antalya'dan madalyalarla dönüyor

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29/09/2024

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Masterlerimiz Antalya'dan madalyalarla dönüyor

Antalyada düzenlenen Badminton Masterler Türkiye Şampiyonasında Ülviye Beşe Nevzad Dnerel ve Güngör Acar'dan başarılı sonuçlar. 
Türkiyenin Antalya ilinde düzenlenen Badminton Türkiye Masterler Şampiyonası’nda yarışan Ülviye Beşe +35 yaş çift kadınlar kategorisinde birinci ve +40 yaş karışık çiftler kategorisinde ikincilik almayı başardı. 
Nevzad Dnerel +35 yaş karışık çiftler kategorisinde birinci +40 yaş çift erkekler  kategorisinde ikinci olmayı başardı. Diğer bir master sporcumuz Güngör Acar +40 yaş çift erkekler ve +40 yaş karışık çiftler  kategorisinde ikinci olmayı başardı.  Masterlerimizi başarılarından dolayı tebrik ederiz.

29/09/2024 17:45
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TAGS: Masterlerimiz Antalya’dan madalyalarla dönüyor
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