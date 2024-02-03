Masuaku attı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti yarı finale çıktı
03/02/2024
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, çeyrek finalde Gine'yi 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Arthur Masuaku takımının 3. golünü kaydetti.
Fildişi Sahili'nde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Gine çeyrek finalde karşılaştı.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin golleri 27. dakikada Mbemba, 65. dakikada Wissa ve 82. dakikada Masuaku'dan geldi. Gine'de Bayo 20. dakikada penaltıdan ağları havalandırdı.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mali - Fildişi Sahili maçının galibiyle yarı finalde karşılaşacak.