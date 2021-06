Matematiği erken bırakmak beyni olumsuz etkiliyor

Oxford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, GCSEs (Genel Orta Öğretim Diploması) sınavının ardından matematiği bırakanların, 16 yaşından sonra derse devam eden yaşıtlarına göre beyin için çok önemli olan bir kimyasal olan gama-aminobütirik aside daha düşük miktarlarda sahip olduğunu keşfetti.



Sinirler arası iletim yapan o kimyasaldaki azalma, beynin matematik, hafıza, öğrenme, akıl yürütme ve problem çözmeyi destekleyen kilit bir alanında bulundu. Araştırmacılar, özellikle bu durumun matematiği bırakan öğrencileri dezavantajlı duruma getirebileceği konusunda uyardı.

130'DAN FAZLA ÖĞRENCİ 19 AY BOYUNCA TAKİP EDİLDİ



Üniversitenin deneysel psikoloji bölümünden araştırmacıların yaptığı araştırmaya 14-18 yaş arası 130'dan fazla öğrenci katıldı. 16 yaşından büyük öğrencilere matematiği bırakmayı bırakıp bırakmadıkları, daha genç öğrencilere matematiği bırakmayı planlayıp planlamadıkları soruldu.

Her birine beyin taraması ve bilişsel değerlendirme yapıldı ve 19 ay boyunca durumları takip edildi. Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlanan makaleye göre, araştırmacılar her öğrencideki beyin kimyasallarının konsantrasyonlarına dayanarak 16 yaşından sonra matematik çalışıp çalışmayanları tespit edebildi.



Ayrıca, yaklaşık 19 ay sonra matematiksel kazanımda öngörülen beyin kimyasallarının miktarını da buldular, ancak ergenler matematik çalışmayı bırakmadan önce mevcut kimyasal seviyelerinde hiçbir fark yoktu.



Diğer taraftan, İngiltere’deki öğrencilerin dünyanın geri kalanının çoğundan farklı olarak 16 yaşında matematiği bırakmalarına izin veriliyor ve araştırmacılar, zorunlu matematik dersinin 18 yaşına kadar uzatılmasını öneriyor.

ERGENLİK BEYİN GELİŞİMİ İÇİN OLDUKÇA ÖNEMLİ BİR DÖNEM

Çalışmayı yöneten Oxford Üniversitesi’nden bilişsel sinirbilimci Profesör Roi Cohen Kadoshl “Ergenlik, beyin ve bilişsel değişikliklerle ilişkilendirilen yaşamdaki önemli bir dönemdir. Ne yazık ki, bu yaşta matematik çalışmayı bırakma fırsatı, matematik eğitimini bırakan ergenler ile devam edenler arasında bir uçuruma yol açıyor gibi görünüyor. Çalışmamız, eğitimin gelişen beyin üzerindeki etkisine ve biyoloji ile eğitim arasındaki karşılıklı etkiye ilişkin yeni bir anlayış di sağlıyor. Bu eşitsizliğin veya uzun vadeli etkilerinin nasıl önlenebileceği henüz bilinmiyor” ifadelerini kullandı.



Bununla birlikte Kadoshl, her ergenin matematikten hoşlanmadığını ancak bunun yerine aynı beyin bölgesini meşgul eden mantık ve akıl yürütme eğitimi alınabileceğini ifade etti.

08/06/2021 20:16