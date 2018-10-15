Matematikciden aşkın formülü

Birçokkonuda olduğu gibi, âşık olmanın da matematiksel bir formülü olduğu ortaya çıktı. ‘Optimum durma’ olarak adlandırılan kurala göre flört etmek için ayırdığınız zamanın %37’sini birine bağlanmadan ve tamamen bağımsız bir şekilde geçirdiğiniz zaman gerçek aşkı bulma olasılığınız artıyor.

ABD’nin California Üniversitesi’nden matematikçi Ted Hill, bir süre yalnız kalınan ve farklı seçeneklerin değerlendirildiği bir sürecin ardından genelde gerçek aşkların bulunduğuna dikkat çekti. Hill bu sürece, ‘deneyim penceresi’ adını veriyor.

İnsanların çoğunun, aktif olarak 18-40 yaşları arasında ilişki yaşadığını belirten Hill, bu dönem bir bütün olarak değerlendirildiğinde, 18’den 26 yaşına gelene kadar bir kişiye bağlanmamanın doğru olduğunu tavsiye ediyor. Ancak ya 37 yaşında âşık olursanız ve artık birine gerçekten bağlanmak istiyorsanız, işte tam bu noktada, aşkın sanıldığı gibi bir kanunu olmadığını hatırlamak gerekiyor.

Bu formül hâlâ ilginizi çekiyorsa araştırmacılar ‘optimum durma’ kuralının ev satın alırken de uygulanabileceğini söylüyor. Buna göre ev satın almadan önce yüzde 37 oranında farklı seçenekteki evleri gezmek ve daha sonra ev satın almak en doğrusu.