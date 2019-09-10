Matematikte Başarının Sırrı Uykuda

Uykunun öğrenme ve gelişme üzerindeki etkisine dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Seda Günhar Duman, araştırmaların, matematik becerisi yüksek olan çocukların düzenli uyku uyuduklarını kanıtladığını söyledi.



2011 yılında İngiltere’de yapılan bir araştırmaya dikkat çeken Doktor Seda Günhar Duman, bu araştırma için 11.178 çocuğun, doğumdan 7 yaşına kadar düzenli olarak takip edildiğini belirtti. Çocukların sosyo-ekonomik koşullarının, demografik özelliklerinin, uyuma zamanlarının, aile rutinlerinin ve psikososyal çevrelerinin değerlendirildiğini ifade eden Dr. Duman, “Uyku düzeni olmayan ya da geç uyuyan çocukların okuma, matematik ve bilişsel fonksiyonlarında, düzenli uyku uyuyan çocuklara göre önemli ölçüde düşme tespit edildi. Araştırmayla uyku düzeni iyi olan çocukların matematik problemlerini daha kolay çözdükleri de kanıtlandı” dedi.



“Bir başka çalışma; bir hafta boyunca günde bir saat az uyumanın çocuğun okul başarısını azalttığını göstermiştir” diyen ve kaliteli uyuyamayan çocuklarda öğrenme güçlüğü, dikkat dağınıklığı gibi sorunlar yaşandığını belirten Çocuk Hastalıkları Uzmanı şöyle devam etti:



“Yetersiz uyku, okula giden çocukların psikolojisini bozmakla birlikte, öğrenme becerilerini de olumsuz etkiliyor. Yaz tatiliyle başlayan düzensiz uyku süreci okul döneminde yerini düzenli uykuya bırakmalı. Derslerde verimliliği artırmak için uyku düzeni yeniden oluşturulmalı.”



GECE 10.00’DAN SONRA UYUMAK ÖĞRENME FONKSİYONLARINI BOZUYOR



Dr. Duman’a göre, okul çağı çocukları akşam saat 10.00’dan önce uyutulmalı çünkü uyumak için o saati kaçıran çocukların öğrenme fonksiyonları olumsuz etkileniyor. Bu nedenle aileler çocuklarını her zaman aynı saatte yatırıp, aynı saatte kaldırmalı.



ÖĞRENME UYKU SIRASINDA GERÇEKLEŞİYOR



Uyku, hem vücudun hem de beynin dinlenmesi için önemli. Aslında beyin uyanıkken olduğu kadar uykuda da çalışıyor. Gün içinde öğrenilen verilerin beyne işlenmesi uyku sırasında oluyor. Öğrenilen bilgileri birbiriyle ilişkilendirme, hafızaya yerleştirme ve öğrenilen verilerden doğru çıkarımlar yapabilme yetisi uykuda oluyor. Bu nedenle genetik ve çevre faktörleri, çocuğun öğrenme kapasitesi ve zeka seviyesinin yanında kaliteli uyku uyuması da okul ve matematik başarısı açısından önem taşıyor.