Mathew Kidd Kıbrıs sorununa ilişkin görüşlerini aktardı

Politis gazetesi, “Hellenic Observatory and Contemporary Turkish Studies” tarafından 9 Mayıs’ta organize edilen panele katılan Kidd’in, Kıbrıs sorunundaki düşüncelerini ortaya koyduğunu yazarken, Kidd’in açıklamalarına geniş bir şekilde yer verdi. Habere göre Kidd, Kıbrıs sorunundaki süreçte iniş çıkışlara ve hayal kırıklıklarına karşın son 8 yılda büyük bir ilerleme kaydedildiğini ayrıca başarılı sonuç olanağının hala daha bulunduğunu ifade etti.

Zamanın geçmesiyle, mülkiyet gibi olguların değiştiğine de vurgu yapan Kidd, bunca geçen zamanda, sorulara yanıt verilememesinin nedeninin belki de konuların doğasından değil etkili bir metodun seçilmemesinden kaynaklanabileceğini belirtti.

Çözüm sağlanmasının çabasının geçmişin yanlışlarının düzeltilmesiyle ilişkili olduğu anlayışından söz eden Kidd, bunun, hedef değil ama başlangıç (çıkış) noktası olabileceğini ifade etti.

Kidd, “çözüm ve halletme (hal çaresi bulma)” terimleri arasındaki farktan da söz ederken kendisinin “halletme” ifadesini kullandığını çünkü bunun görüşmeleri, uzlaşmaları, yaratıcı fikirleri içerdiğini belirtti.

Kidd açıklamasında ayrıca “halletmenin, sihirli bir çözüm olmadığını, ayrıca her iki tarafa da her istediğini vermediğini” bunu ayrıca karar verilmesi için referanduma konulacağını da söyledi.

Kidd açıklamasında, ayrıca çözüm ifadesinin ise daha iddialı olduğunu, çatışma nedenleriyle ilgili olduğunu bu nedenden dolayı da sağlanması için daha çok zamana gereksinimi olduğunu belirtti.

Kidd, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum öğrencilerin de yer aldığı panelde bir soru üzerine Crans Montana’daki tecrübenin Türkiye’nin Garantiler ve Güvenlik konularında ilk kez müzakere etmeye hazır olduğunu gösterdiğini ifade etti.

“Müzakerenin neden olumlu sonuçlanmadığı” konusundan söz etmekten kaçınan Kidd, bazı konularda ilerleme sağlandığını bunların da kaybedilmemesi gerektiğini belirtti.