Mathys Tel, 2029'a kadar Bayern Münih'te

Almanya ekibi Bayern Münih, Fransız futbolcu Mathys Tel'in sözleşmesini 2029'a kadar uzattı.

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07/03/2024

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Mathys Tel, 2029'a kadar Bayern Münih'te

Bayern Münih Kulübü, 18 yaşındaki futbolcunun 2027'de bitecek mevcut kontratının 30 Haziran 2029'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Kariyerine Rennes'de başlayan genç forvet, 2022'de bonuslar dahil 28,5 milyon avro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olmuştu.

Tel, ilk sezonunda lig şampiyonluğu yaşadığı Bavyera ekibinde şu ana kadar 59 maça çıktı ve 13 gol kaydetti.

07/03/2024 09:42
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