Matlaşan bardaklar nasıl parlatılır?

Cam bardaklar hem aksesuar olarak hem de günlük kullanımda oldukça yaygın eşyalar arasında. Ancak bazı durumlarda bardaklar puslanabilir ya da matlaşabilir, renklerinde değişimler olabilir. Ancak bu sorunu çözmek mümkün. İşte cam bardakları pırıl pırıl yapmanın sırları...

DİŞ MACUNU: Diş macunu içerisinde çeşitli aşındırıcılar, temizleyiciler ve koruyucu maddeler barındırır. Bu nedenle bardaklarınız pırıl pırıl olsun istiyorsanız diş macunundan faydalanabilirsiniz. Kullanmadığınız veya eski bir diş fırçası yardımı ile bir miktar diş macununu kullanarak bardakların içerisini ve dışarısını fırçalayabilirsiniz. Bu sayede diş macununun içerisinde barındırdığı maddeler sayesinde tortulu kısımlarını aşındırarak çözecek ve bardaklarınız pırıl pırıl olacaktır.

ELMA SİRKESİ: Elma sirkesinin içerisinde amino asit, potasyum hidrat aldohit ve pektin bulunur. Ayrıca bazik özellik taşır. Bu sayede çözücü olarak nitelendirilebilir. Eğer bir miktar sıcak suyun içerisine bardaklarınızı koyar ve bekletirseniz, yukarıda saydığımız bu maddeleri barındıran elma sirkesi barındırdığı çözücüler sayesinde matlaşan bardaklarınızın tortularını çözmenize yardımcı olabilir. Bu sayede bir süre sonra bardaklarınızın pırıl pırıl parladığını görebilirsiniz.

LİMON VE TUZ: Hepimizin bildiği ve manavlardan kolayca temin edilen limon doğal bir asit kaynağıdır. Ayrıca bardaklarınızı parlatabilmek için kullanabileceğiniz en kolay ulaşılabilir yöntemlerden biridir. Asidik özellikler taşıdığı için limondan bardaklarınızı parlatabilmek için faydalanabilirsiniz. Bir tencerenin içerisine bir miktar su ve içerisine bir limon suyu (kabukları ile birlikte de koyabilirsiniz) ve bir miktar da tuz koyup kaynatırsanız bardaklarınızın kaynatma işlemi bittikten durulayıp silebilir ve sonrasında bardaklarınızın pırıl pırıl parladığını görebilirsiniz.

KARBONAT: Karbonat bazik özellikli olarak nitelendirebileceğimiz bazik özellikli maddeler arasında gösterilebilir. İçerisinde bol miktarda aşındırıcı barındırır. Bardaklarınızı kaynar su ile haşladıktan sonra bir sünger yardımı ile süngerin üzerine karbonat koyup temizlediğinizde bardaklarınız parlayacaktır. Sünger ile ovalama işlemi bittikten sonra bir süre de yumuşak bir bezle silmeniz durumunda bardaklarınızı durulayın.

ÇAMAŞIR SUYU: Çamaşır suyu neredeyse her alanda kullanılabilen ve bazı durumlarda, içerisinde kimyasal maddeler barındırması sebebi ile direkt elle teması uygun değildir. Ancak bu kimyasal maddeyi evinizin temizliğinde kullandığınız gibi bardaklarınızı parlatmak için de kullanabilirsiniz. Bardaklarınızı küçük bir kaba koyduktan sonra içerisine bir miktar kaynamış su ve çamaşır suyu döktükten sonra yarım saat, bir saat aralığında bekletin ve sonrasında iyice durulama işlemi bittikten sonra bardaklarınızın parıldayarak kullanıma hazır bir hale geldiğini görebileceksiniz.