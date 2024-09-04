Mats Hummels için sürpriz hamle: Teklif hazırlığı

West Ham United, bu cuma gününe kadar kadrosuna yeni bir stoperi kazandırmak istiyor.



Times'ta yer alan haberde Londra ekibinin listesinde 3 futbolcunun yer aldığı, bu isimlerin Borussia Dortmund'dan ayrılan Mats Hummels, Liverpool'la sözleşmesi biten Joel Matip ve son olarak Sheffield United forması giyen John Egan olduğu belirtildi.



Haberde, Mats Hummels'in İtalyan ekibi Roma'ya da önerildiği ancak ekonomik olarak orta nokta bulunamadığı için görüşmelerin durduğu ifade edildi.



Daha önce İspanya'dan Real Sociedad'la da görüşen Hummels için West Ham United'ın ekonomik şartları karşılayabileceği aktarıldı.



West Ham United, bu yaz stopere Max Kilman ve Jean-Clair Todibo eklemesi yaparken toplam 74 milyon sterlin ödedi.

TRANSFER DÖNEMİ SONA ERDİ

Premier Lig'de yaz transfer dönemi 30 Ağustos Cuma günü sona erdi.



Ancak takımların bu cuma gününe kadar transfer yapma hakkı bulunuyor.



Lig kurallarına göre takımlar, 25 kişilik kadrolarında yer bulunması halinde serbest oyuncularla sözleşme imzalayabiliyor.