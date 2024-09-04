Matyat’ta Kıbrıs Türk arazileri üzerine güneş parkı inşa ediliyor

Güney Lefkoşa’ya bağlı Matyat köyü ve çevresinde büyük bir güneş parkı inşa edileceği ve parkın inşa edileceği araziler arasında, Kıbrıs Türk arazileri de bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, güneş parkının 180 megavat üretim ile 40 megavat depolama kapasitesine sahip olacağını ve yaklaşık 3,5 kilometrekarelik alana inşa edileceğini yazdı.

Gazete, güneş parkının inşa edileceği 22 arazilik bölgedeki 13 arazinin hali arazi, 9'unun da devlet idaresi altında bulunan Kıbrıs Türk arazisi olduğunu kaydetti.

Haberde, güneş parkının inşa edileceği bölgeyle ilgili bazı itirazlar bulunduğu ve konunun bugün, Meclis Çevre Komitesi’nde ele alınacağı belirtildi.