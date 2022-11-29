Mauna Loa yanardağı 38 yıl sonra harekete geçti

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Mauna Loa yanardağında 38 yıl sonra patlama meydana geldi.

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29/11/2022

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Mauna Loa yanardağı 38 yıl sonra harekete geçti

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Mauna Loa yanardağında 38 yıl sonra patlama meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), dünyanın en büyük aktif yanardağında yaşanan patlamanın çok dinamik olabileceği ve akış yönü ile hızının değişebileceğine ilişkin ada sakinlerini uyardı.

Yetkililer, lav akış yönünün hızla değişebilme ihtimaline karşı ada sakinlerinin olası bir tahliyeye ve en kötü senaryoya hazır olması gerektiğini belirtti.

Hawaiian Volkan Gözlemevinden Ken Hon, 38 yıl sonra meydana gelen büyük patlamanın ardından artçı depremler yaşandığını aktardı.

Sağlık yetkilileri, Hawaii Adası'nın hava kalitesinin izlendiğini ve şu an iyi durumda olduğunu bildirdi.

29/11/2022 10:25
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TAGS: ABD, Hawaii, Mauna Loa, yanardağ
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