Mauro Icardi, Didier Drogba'dan sonra ilke imza attı

Beşiktaş karşısında iki gol kaydeden Mauro Icardi, sarı-kırmızılıların eski yıldızı Didier Drogba'dan bu yana bir ilki gerçekleştirdi.

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06/11/2022

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Mauro Icardi, Didier Drogba'dan sonra ilke imza attı

Süper Lig'de Galatasaray derbide Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederken goller Arjantinli yıldız Mauro Icardi'den geldi.

Attığı iki golle Galatasaray'ı zafere taşıyan Icardi, Didier Drogba'dan sonra bir ilki gerçekleştirdi.

Icardi, Drogba'dan bu yana Galatasaray formasıyla Beşiktaş'a bir maçta iki gol atan ilk yabancı futbolcu oldu.

Didier Drogba, 2013-14 sezonunda Beşiktaş deplasmanında iki gol kaydetmişti.

06/11/2022 09:05
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