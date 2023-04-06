Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti

Mauro Icardi, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir karşısında Galatasaray'ın ikinci golünü atarak sarı kırmızılı kulübün tarihine geçti.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ve Başakşehir, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar rakibine 3-2 yenilerek turnuvadan elendi.

Karşılaşmada açılışı yapan ekip konuk takım oldu. Başakşehir 12. dakikada Patryk Szysz ile öne geçti. 20'de Galatasaray Kaan Ayhan ile rakibine cevap verse de konuk ekip 30'da Aleksic ile yeniden öne geçti. İkinci yarıda Mauro Icardi, 51. dakikada Galatasaray'ın ikinci golünü kaydetti. Başakşehir'de Szysz 66'da 3. golü atarak turnuvaya noktayı koydu.

Nef Stadyumu'nda Galatasaray'ın 600. golünü kaydeden Mauro Icardi, sarı kırmızılı kulübün tarihine geçti.

Nef Stadı'nda atılan goller:

100. gol Drogba

200. gol Hakan Balta

300. gol Yasin Öztekin

400. gol Eren Derdiyok

500. gol Jesse Sekidika

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06/04/2023 09:12