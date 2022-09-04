Mauro Icardi, Galatasaray yolunda

Galatasaray, Mauro Icardi transferinde sona geldi. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli oyuncunun ardından kulübü Paris Saint Germain (PSG) ile de anlaştı.

Galatasaray, Mauro Icardi'yi 1 yıllığına kiralayacak. Yıldız oyuncunun hafta içinde sağlık kontrolü ve resmi imza için İstanbul'da olması bekleniyor.

Mauro Icardi, İtalya Ligi'nde 2 kez gol kralı oldu. 2018'de İtalya'da yılın futbolcusu seçilen Icardi, daha sonra 50 milyon avroluk bonservisle Paris Saint Germain'in yolunu tuttu.

29 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibine 92 maçta 38 gol, 10 asistlik katkı verdi.

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04/09/2022 13:54