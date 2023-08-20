Mauro Icardi, Hagi'nin rekorunu egale etti

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, sarı kırmızılıların efsanesi Hagi'nin rekorunu egale etti.

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20/08/2023

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Mauro Icardi, Hagi'nin rekorunu egale etti

Galatasaray'da Mauro Icardi rüzgarı devam ediyor. Geçen sezonu 23 golle bitiren Mauro Icardi, bu sezon üst üste 2 maçta 3 gol kaydetti.

Yıldız oyuncu, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Trabzonspor ağlarına 2 gol bıraktı. Türkiye'de oynadığı derbileri boş geçmeyen Mauro Icardi, kulüp efsanesi Hagi'nin de rekorunu egale etti.

Opta verilerine göre Mauro Icardi, Süper Lig tarihinde Galatasaray formasıyla en fazla derbi golü atan yabancı oyuncu olan Gheorghe Hagi'nin rekoruna ortak oldu (8).

20/08/2023 10:44
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TAGS: Mauro Icardi, Hagi’nin rekorunu egale etti
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