Mauro Icardi kupa seremonisine katılmadı

Mauro Icardi, Süper Kupa'da Galatasaray'ın Beşiktaş'a 5-0 kaybettiği maçın ardından düzenlenen kupa seremonisine katılmadı.

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04/08/2024

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Mauro Icardi kupa seremonisine katılmadı

Süper Kupa'da Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 yenerek tarihi hezimet yaşattı.

Sarı kırmızılılar, Okan Buruk döneminde resmi maçlarda en farklı yenilgisini yaşadı.

Maçın ardından düzenlenen seremonide Galatasaraylı futbolcular ikincilik madalyasını aldı. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, seremoniye katılmadı.

04/08/2024 10:47
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TAGS: Mauro Icardi kupa seremonisine katılmadı
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