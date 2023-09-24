Mauro Icardi, Süper Lig tarihine geçti
Başakşehir ağlarını sarsan Mauro Icardi, Süper Lig tarihine geçti.
24/09/2023
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, RAMS Başakşehir'e konuk oldu.
Sarı kırmızılılar, 43'te Hakim Ziyech, 50'de Mauro Icardi'nin penaltı golüyle 2-0 öne geçti.
Icardi'nin penaltıdan gol bulmasıyla Arjantinli oyuncu Burak Yılmaz'ı geride bırakarak Süper Lig tarihine geçti.
Mauro Icardi, Trendyol Süper Lig'de ilk 11'de başladığı son 12 maçta ağları havalandırdı.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 22 gol atan Mauro Icardi, bu sezon 10 maçta 9 gole ulaştı.