Mauro Icardi, Süper Lig tarihine geçti
Galatasaray'ın Bitexen Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçta 1 gol atan Mauro Icardi, Süper Lig tarihine geçti.
08/10/2023
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Bitexen Antalyaspor'u 2-0 yendi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mauro Icardi 1 gol, 1 asistle oynadı.
Arjantinli oyuncu, Antalyaspor ağlarını havalandırmasıyla Süper Lig tarihine geçti.
Emanuel Mauro Icardi, Antalyaspor ağlarını havalandırarak Süper Lig'de 32 maçta 30 gole ulaşarak bunu en hızlı başaran (2007-08 sonrası) isim oldu. Zirvenin ilk sırasında ile 33 maçta 30 gol atan Mbaye Diagne vardı.
6 - Geçen sezondan bu yana Süper Lig'de en fazla maçta hem gol atan hem de asist yapan oyuncu Mauro Icardi (6 maç). (Opta)