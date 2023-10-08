Mauro Icardi, Süper Lig tarihine geçti

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Bitexen Antalyaspor'u 2-0 yendi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mauro Icardi 1 gol, 1 asistle oynadı.

Arjantinli oyuncu, Antalyaspor ağlarını havalandırmasıyla Süper Lig tarihine geçti.

Emanuel Mauro Icardi, Antalyaspor ağlarını havalandırarak Süper Lig'de 32 maçta 30 gole ulaşarak bunu en hızlı başaran (2007-08 sonrası) isim oldu. Zirvenin ilk sırasında ile 33 maçta 30 gol atan Mbaye Diagne vardı.

6 - Geçen sezondan bu yana Süper Lig'de en fazla maçta hem gol atan hem de asist yapan oyuncu Mauro Icardi (6 maç). (Opta)