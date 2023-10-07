Mauro Icardi’den sıra dışı istatistik

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 2. haftasında konuk olduğu Manchester United'ı 2 kez geri düşmesine rağmen 3-2 yenerek önemli galibiyete imza attı.

Penaltı kaçırdığı maçta skoru belirleyen golü filelere gönderen Mauro Icardi, bu sezon 13 resmi maçta 11 kez rakip ağları sarstı. 30 yaşındaki Arjantinli forvet 7 lig maçında 7 gol atarken Şampiyonlar Ligi elemelerindeki dört müsabakanın üçünde, gruptaki iki maçın da birinde skoru değiştirdi.

Geçen sezon kiralık oynayan, bu sezonun başında bonservisi alınan Icardi, Galatasaray formasıyla toplamda 39 maça çıkarken 34 gol-9 asist üretti ve 43 skor katkısıyla sıra dışı bir istatistiğe imzasını attı.