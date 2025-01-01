Mauro Icardi'nin peşine takılan takılana! Tam 5 talip...

Yaşadığı sakatlık sonrası çapraz bağlarının kopması nedeniyle ameliyat olan ve sezonu kapattığı tahmin edilen Mauro Icardi'ye 5 takım birden talip oldu.

LALIGA'DAN 3 TAKİPÇİ

Fichajes'te yer alan habere göre; Real Betis, Villarreal ve Real Sociedad, Arjantinli forveti kadrolarına katma olasılığını değerlendiriyor. Bu üç takım, LaLiga ve Avrupa kupalarındaki hedeflerine ulaşmak için hücum güçlerini artırma ihtiyacı duyuyor.

İTALYA'YA GÖRKEMLİ GERİ DÖNÜŞ...

Gol üretimi konusunda bu sezon zorluklar yaşayan Juventu ve Milan da Galatasaraylı yıldızı kadrosuna katmakla ilgileniyor.

EN BÜYÜK ENGEL MAAŞ

Bu kulüplerin tümü için en büyük engel olarak Icardi'nin yıllık 10 milyon Euro civarındaki maaşı olduğu iddia edildi.

Transferin gerçekleşmesi için Arjaninli yıldızın maaşında önemli bir indirim yapması veya performansa dayalı teşviklerle yapılandırılmış bir sözleşme düzenlenmesi gerektiği öne sürüldü.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sakatlık yaşamadan önce sarı-kırmızılı forma ile 14 maça çıkan Mauro Icardi, 6 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.