Mauro Icardi'nin tavrının ardındaki gerçek ortaya çıktı
Mauro Icardi, Galatasaray'ın oynadığı son 2 maçın ardından direkt soyunma odasına giderek takımın maç sonu sevincine katılmıyordu. Mauro Icardi'nin bu tavrının sebebi belli oldu.
17/02/2024
Galatasaray'da Mauro Icardi'nin son haftalardaki tavrı dikkat çekiyordu.
Icardi, Süper Lig'de oynanan Başakşehir ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Sparta Prag maçlarının son düdüğüyle birlikte direkt soyunma odasına giderek takım sevincine katılmamıştı.
Mauro Icardi'nin bu tavrının ardındaki gerçek ortaya çıktı.
Milliyet'in haberine göre Arjantinli yıldız ile Wanda Nara arasında sorun yaşanıyor.
Dönem dönem sıkıntılar yaşadığı belirtilen Mauro Icardi-Wanda Nara ikilisinin geçtiğimiz yıllarda da zor günler geçirdiği ancak konunun tatlıya bağlandığı hatırlatıldı.
Galatasaray sezon başında Mauro Icardi'nin bonservisini 10 milyon euro karşılığında PSG'den almış ve yıldız isimle 3 yıllık sözleşme yapmıştı.
Bu sezon toplam 33 maça çıkan Arjantinli forvet, 19 gol ve 9 asistlik istatistik yakaladı.