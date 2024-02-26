Mauro Icardi'ye bir maç ceza

PFDK, Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'ye 1 maç men cezası verdi.

ads ads ads ads
26/02/2024

ads
Mauro Icardi'ye bir maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye 1 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, MKE Ankaragücü ile oynanan Süper Lig maçında rakip takım taraftarına yönelik hakareti sebebiyle Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye bir maç men ve 19 bin 500 lira para cezası uyguladığı bildirildi.

Arjantinli futbolcu, Bitexen Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray, PFDK'nın 1 maç ceza verdiği Mauro Icardi için Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacak.

26/02/2024 15:15
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Mauro Icardi
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.