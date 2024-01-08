Mavericks, Irving ve Doncic'in 69 sayısıyla kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, sahasında Batı Konferansı lideri Minnesota Timberwolves'u 115-108 mağlup etti.



Mavericks, Kyrie Irving ve Luka Doncic ikilisinin 69 sayı attığı maçta Timberwolves'u yenerek sezonun 22. galibiyetini aldı.

Kyrie Irving 35 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist, Luka Doncic ise 34 sayı, 6 ribaunt ve 8 asistlik performans sergiledi.



Timberwolves'ta Anthony Edwards 36 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken, Karl-Anthony Towns 24 sayı, 7 ribaunt ve 1 asistle oynadı.