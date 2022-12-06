Mavericks lideri devirdi

NBA'de beklentilerin uzağında kalan Dallas Mavericks, Phoenix Suns'ı konuk etti.

Maça yüksek şut yüzdesi ile başlayan Dallas, savunmada da rakibini durdurunca ilk yarıyı 67-41 önde tamamladı.

Phoenix Suns, ikinci yarıda farkı kapatmaya çalışsa da başarılı olamadı ve maçı Dallas Mavericks 130-111 kazandı.

Dallas Mavericks böylece Phoenix Suns'a karşı 10 maçlık mağlubiyet serisini de sonlandırdı.

Dallas'ta Luka Doncic 33 sayı ile maçın en skorer ismi oldu.

Sezonun en yüksek galibiyet yüzdesine sahip ekibi Boston Celtics ise Toronto Raptors deplasmanına çıktı.

İlk yarıda rakibine üstünlük kuran ev sahibi Toronto, devreye 62-56 önde girdi. Üçüncü çeyrekte ise Celtics rüzgarı esti. 35 sayı üreten Celtics, savunmadaki başarısı ile Toronto'yu 18 sayıda tutmayı başardı.

Ev sahibi ekip son çeyrekte mücadelenin dozunu arttırsa da Celtics maçtan 116-110 galip ayrıldı.

Son 18 maçtaki 16'ncı galibiyetini alan Celtics'de Jayson Tatum 31 sayı 12 ribaund ile oynadı.

Son maçlarda toparlanmaya çalışan Houston Rockets, Philadelphia 76ers'ı konuk etti.

Maçın normal süresi başa baş bir mücadele ile geçti. Rockets, son çeyrekte sadece 18 sayı üretince 108-108 beraberlikle uzatmaya gdildi.

İlk uzatmalarda da denge bozulmadı. İkinci uzatmalarda 15 sayı üreten Houston, maçı 132-123 kazandı.

Milli oyuncumuz Alperen Şengün 34 dakika süre aldığı maçı 8 sayı, 8 ribaund ve 1 asistle tamamladı.

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06/12/2022 11:53