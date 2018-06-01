'Mavi Balina' oyunu Girne'de can aldı

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, 27 yaşındaki Sadyrbek Alymebekov, dünya çapında yasaklanmış olan ölüm oyunu Mavi Balina oyunun içindeydi.

Güvenilir kaynaklar polisin yaptığı araştırmalar neticesinde tüm bulguların Mavi Balina oyununu işaret ettiğini açıkladı.

UZMANLAR UYARIYOR: UZAK DURUN

Uzmanlar, kullanıcılarına bazı talimatlar vererek, çocukları ve gençleri intihara sürüklediği gerekçesiyle dünyanın çeşitli ülkelerinde yasaklanan Mavi Balina oyunu konusunda ebeveynleri uyarıyor. Uzmanlar, aileleri dikkat etme konusunda uyarıyor. Çocukların oyunu oynadığını fark ettiğinizde ilk olarak internetle olan ilişkisinin kesilmesi gerektiğini vurguluyor.

Aileleri dikkatli olmaları konusunda uyaran Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aylin İlden Koçkar, "Çocuğunuzun bunu oynadığını fark ederseniz, öncelikle internetle olan ilişkisini kesin" dedi.

Mavi Balina Oynu Nedir? Nasıl Öldürüyor?

Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca çocuğu tehdit eden Mavi Balina oyunu, ailelerin korkulu rüyası oldu. Peki nedir bu Mavi Balina oyunu, Mavi Balina oyunu nasıl öldürüyor?

İNTERNET ADRESİ VE YASAL SATIŞI YOK

Oyunun resmi bir internet adresi ve yasal satışı yok. Rus chat sayfalarında oyuna girmek isteyen kişilere yönetici tarafından adres gönderiliyor. Bu internet adresine giren kişilerin bilgisayarlarına virüs sokularak tüm kişisel bilgilerine ulaşılıyor ve bundan sonra da şantaj yoluyla 'oyuncu'dan verilen tüm talimatların yerine getirilmesi isteniyor.

50 GÜN 50 GÖREV



Mavi Balina oyunu 50 gün boyunca giderek korkunç hale gelen 50 görevden oluşuyor. Kendini sakatlayabilecek görevlerden korku filmlerini izlemeye kadar sıra dışı şeyler yer alıyor. Görevleri yerine getirip oyunu bitiremeyen kullanıcılara ‘Öl, nasıl olsa yeniden doğacaksın’ telkini yapılıyor.

Oyunun kimi etaplarında henüz okul çağındaki çocuklardan, el bileklerine ya da bacaklarına sivri bir cisimle bir balina kazıması ya da vücuttaki damarlarına yakın kesikler atması isteniyor. Bazı günler saat 04.20’de uyandırılıp gün boyunca oyun yöneticilerinin yolladığı korkunç görüntülerin izlenmesi de bir başka görev. Manipüle edilen çocuklar, 49 görev boyunca kendilerine psikolojik ve fiziki zararlar verip hayattan koparılıyor. 50. gün final görevi ise “balina olmak” adını taşıyor ve oyuncunun intihar etmesini emrediyor.

BİLANÇOSU ÇOK AĞIR

Oyun hakkında en detaylı soruşturma Rusya polisi tarafından yürütülüyor. Rus Novaya gazetesine göre oyun aslında uzun bir süredir oynanıyor ve bilançosu çok ağır. Gazeteye göre sadece Kasım 2015 ve Nisan 2016 tarihleri arasında yaşamına son veren 130 genç, bu oyunun etkisinde kaldı. Yine gazetenin haberine göre oyunu yönetenler, ergenlik çağındaki gençlerin üsluplarını, alışkanlıklarını ve psikolojilerini iyi biliyorlar. Kızları fiziki, erkekleri karakteristik özellikleriyle yetersiz olduklarına ikna ederek, onları 'kayıp bir nesil' olduklarına inandırıyor.

KURUCUSU TUTUKLANDI

Mavi Balina oyunu mart ayında Rusya'da bir genç kızın intiharına neden olmuş, bu olayın ardından 6 ay içinde gerçekleşen 130 gencin intiharıyla bağlantılı olabileceği şüphesiyle dava açılmıştı.

“Oyun yöneticisi” olarak emirler veren kişilerin kim ya da kimler oldukları soruşturulurken oyunun Kazakistan, Kırgızistan, Ukrayna ve Azerbaycan’ın ardından Avrupa’da da yayılmaya başlaması endişeleri artırmıştı. Rusya’da 21 yaşındaki Philipp Budeikin 8 ölüm grubu oluşturmak suçlamasıyla tutuklandı. Budeikin, Mavi Balina’nın da kurucusu olmakla suçlanıyor.