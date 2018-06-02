“Mavi Bayrak” Kriterleriyle İlgili Atölye Çalışması

Her Daim Dostlar, kıyılardaki çevre sorunlarına çözüm getirebilecek unsurları içeren “Mavi Bayrak” kriterleri konusunda atölye çalışması düzenledi.

Verilen bilgiye göre, bugün Gazimağusa’da, İngate Otel’de yapılan çalışmada ülkede bu konuda neler yapabileceği, çözüm önerileri konuşuldu, yerel yönetimlerden ve merkezi hükümetten adım atması istendi.

Toplantıda, “Kriterler her şeyden önce kendi insanımız için uygulanmalı” denildi.

Mavi Bayrak, farklı ülkelerde faaliyet yürüten Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın (FEE) belli kriterlere sahip plajlara ve marinalara verdiği ödüldür.

Aranan kriterler “yüzme amacıyla kullanılan suyun niteliği”, “çevresel eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yönlendirilmesi”, “plaj düzeni ve emniyetinin sağlanması” ve “çevre yönetimi” ana unsurlarını içeriyor.