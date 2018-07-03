Mavi boncuklu Leyla açlıktan ölmüş!

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Leyla Aydemir'in cenazesinin ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu. Vali Elban, "Otopsi ve değerlendirmeler neticesinde yavrumuzun kaybolduktan sonra 8-10 gün içerisinde ölmüş olduğu sonucuna varıldı. Daha sonra da, bir yerde bekletilmiş ve bulunmasından 2-3 gün önce de, bulunduğu suyun içerisine bırakılmış... Ölüm nedeni, 8-10 gün aç bırakılması.." dedi.

Ağrı Valisi Süleyman Elban, 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla’nın ön otopsi raporuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

‘İSTİSMAR VE TECAVÜZ YOK’

Vücudundaki izler güneş yanığı. Çocukla ilgii herhangi bir istismar, tecavüz emaresi de yok. Bu sabaha karşı yavrumuzun otopsisi tamamanladı ve aile gelenekler gereği bekletilmeden defnedilme talebinde bulundu. Sabah saat 05.00 itibarıyla teslim edildi ve aile ile köylüler yavrumuzun cenazesini defnettiler. İnşallah son kaybolan yavrumuz olur diye temenni ediyorum.

LEYLA KAÇIRILMIŞ

Vali, ‘Bazı ipuçları ve gözaltı var. Çalışmalar titizlikle devam ediyor. Jandarma ve emniyet güçleri yoğun şekilde çalışıyor. Gözaltı sayısını veremem ama bu bir kaçırılma olayı’ şeklinde konuştu

Vali Elban, gelen bir soru üzerine sözlerini şöyle tamamladı: Yavrumuz, daha önce AFAD ekipleri ve profesyonel balık adamlar tarafından defalarca bakılan; drone tarafından da defalarca görüntülenen bir yerde bulundu. Eldeki deliller, en fazla birkaç gün önce oraya bırakıldığını gösteriyor. Çay içmek için oraya giden bir köylü tarafından bulundu.