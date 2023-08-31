Mavi Dolunay burçların gündemini paraya ve sağlığa çevirecek! Aslan, Boğa ve Balıklar dikkat

Astrolog Özlem Recep Mavi Dolunayın burçlara etkisini değerlendirdi. Mavi Dolunaydan en çok etkilenecek burçların başında Aslan, Boğa ve Balık burcu geliyor. Mavi Dolunayla Aslan burcunun gündemi para olurken Balık burcunun gündemi sağlık olacak. İşte Mavi Dolunayın koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcuna etkileri…

Burçlarda Mavi Dolunayın etkileri bugünden itibaren görülmeye başlanacak. Peki, Mavi Dolunay burçlarda hangi konuları öne çıkaracak? Astrolog Özlem Recep Mavi Dolunayın 12 burca etkisini yazdı.

Bir Ay içerisinde iki Dolunay gerçekleşiyor ve Mavi Dolunay'ı oluşturuyor. Mavi Dolunay 31 Ağustos 04.36 sularında gerçekleşecek. Yükselen Aslan burcunda, Jüpiter Boğa burcunda Uranüs ile tepe noktasında, 2-8 Aksında gerçekleşen Dolunay'ın alt konusunda parasal, maddi ve manevi anlamdaki konuları tetiklerken, duygusal, romantik, korkularımızla yüzleştiğimiz ve spritüal olaylar yaşayacağımız bir dolunay olacak. Dolunay Satürn ile birleşiyor. Duygusal anlamda zorlayan Mavi Dolunay, Satürn Ay kavuşumuyla sorumluluk, görev, zorluklar ve engellerle bizleri yüzleştiriyor, zorlayacak.

MAVİ DOLUNAY NELER GETİRECEK?

Din, maneviyat, sezgisel, ilham, kırılganlık, merhamet, acizlik, kurban olma, zarar görme, vicdanı sebebiyle zor durumda kalacak olayları gösterir. İlham akışıyla kitap yazmak, sanat yapmak, dini anlamda inançlara tutunmak, bilinçaltı çalışmaları, şifa, spritüal anlamda Fomalhaut yıldızıyla kavuşum yapan Ay Satürn kavuşumu, karşıda Thuban yıldızıyla kavuşum yapmış olan Güneş'i gösteriyor. Fomalhaut Melek Cebrail ile temsil edilir ve ak şifadır. Ak şifa reiki, kukai, rukiye çalışmaları ve pek çok konuda başkasının iyileşmesi için yapılan çalışmalardır. Ancak burada bir sınav bulunuyor. Satürn bize diyecek ki bu gücü kendin için mi kullanıyorsun? Karanlığa hizmet edecek ayin yapanları ve negatif enerjiyle çalışmalar yapanlarında artış yaptığı bir zaman dilimine de gireceğiz. Kedilerin kuyruğu kesiliyor haberleriyle yine karşılaşabiliriz. Herkes kendini bildiği din ya da şifa teknikleriyle kötülerden korusun. Bunun bedeli elbet ödenir, hayvan parçalamaları, bir anda bacak kırılmaları gibi olaylarla kişiler karşılaşabilir. Thuban ise madenleri, toprak arazi satışlarını ve parasal anlamda fırsatları anlatırken, Retro enerjiler geçmişten kalan haklar, sorumluluklar, hatalarımızla yüzleşmeleri bize gösterecek. Bu dönem fark edeceğiz.

Neyi kim için neden yapıyoruz? Kendi hakkımıza giriyor muyuz? Sağlığımızı ne kadar önemsiyoruz? Kime ne kadar bağımlıyız? Bize zarar veren her türlü enerjiden kurtulmak isterken, zorlandığımız alanlarda ders çıkarmazsak Satürn bize imtihanlarla geliyor olacak.

MAVİ DOLUNAYIN BURÇLARA ETKİSİ

KOÇUN GÜNDEMİ AŞK

Sevgili Koç burcu, Balık burcunda gerçekleşen Dolunay ile içsel anlamda kendini biraz yalnız hissedebilirsin. Ruhsal anlamda sezgiler, yaratıcılık ve rüyalarından alacağın haberler geliştiğini fark edebilirsin. Kitap yazmak, sanat yapmak ve deniz aşırı uzak ülke seyahatleri planlayabilirsin. Balık Dolunay'ıyla birlikte kandırıldığın ne varsa gün yüzüne çıkmak için sadece zamanını bekliyor. Belki şuan sadece sezgilerinle yol alıyorsun. Hayata dair acabaların var belki de... Ancak aşk, iş ve dostlukta bazı konular kış aylarında ortaya çıkacak enerjilerle aktifleşecek. Sana tavsiyem içine sinmeyen hiç bir konuda adım atma ve önlemlerini al. Hayatında şuan birisi varsa hemen karar vermek zorunda değilsin ama hayatına yeni biri girecekse o kişiye karşı temkinli olmalısın. Dolandırılmalara açık olduğun bu süreç içerisinde banka hesapları ve alacaklı olduğun konular için önlemlerini almalısın. Çocuklarını ilgilendiren zorlu sağlık problemleri bulunuyorsa çözüm yolları kendiliğinden gelecek. Seyahat planları yaparak ruhunu dinlendirip, içsel bir inziva senin için bu dönem olmazsa olmaz umarım değerlendirebilirsin. Bırak iş yerindeki sıkıntı yaratan kişileri, bırak ruhunu yoran olayları senin daha fazla güçlenmen için gitmesi gerekenler kendiliğinden gidiyor.

BOĞANIN SINAVI İFADE ETMEK

Sevgili Boğa burcu, Balık burcunda gerçekleşen Dolunay ile kalabalık ortamlar arasında isminden bahsettireceğin enerjiler seninle birlikte. Geleceğini ilgilendiren planlar arasında acabalar ya da içine sinmeyen enerjiler ve kişilerle karşılaşabilirsin. Belki de hayatın akışı içerisinde kendi yolunu daha sağlıklı çizmek için alternatif planlar yaparken kendini bulabilirsin. Arkadaş ortamların arasında bazı eleştiriler, bazı yol ayrımları yaşanırken, özellikle aşk hayatındaki yüzleşmeler içini yoruyor olabilir. Geçmişi tam anlamıyla geçmişte bırakarak ilerlemek isteyeceksin. Bu döngü içerisinde ailen ve aile büyüklerini ilgilendiren sağlık sıkıntılarıyla ilgili de koştururken kendini bulabilirsin. Ev değiştirme, iş değiştirme ve memleket değiştirmek için enerjiler oluşmaya başlıyor. Şuan kiradaysan önlemlerini alman gereken bir zaman dilimi. Sağlık anlamında rahim ve üreme kanallarına dikkat etmelisin. Gelişecek ve büyüyecek plan ve projeler için bulunduğun ortamlarda kendini doğru ifade etmek en büyük sınavın.

İKİZLERİN GÜNDEMİ KARİYER

Sevgili İkizler burcu, Balık burcunda gerçekleşen Dolunay ile kariyer, toplumdaki statü alanında sorumluluk alacağın bir dönemin içerisine girmek üzeresin. Kariyer hayatın için otoriteler ya da çalışanlar arasında bir koordinasyon sıkıntıları yaşayabilirsin. Kariyer konusunda sana yaramayacak kişi ve olaylarla gerçekçi bir şekilde yüzüne vurulacaklarla karşılaşabilirsin. İçinde fırtınalar, ailenin içinde kavgalar, eleştiriler yaşanırken, çocuklarının sağlık sıkıntısı seni geri planda tutabilirsin. Kariyer hayatın içerisinde sana ne faydalı, hangi sektörde iş yapmalısın ve kimlerle ilerlemelisin netleştireceksin. Bu dönem iş odaklı seyahat planları gündeminde olabilir. Projeleri imzalama kısmındaysan Merkür Retro'su bitimini beklemek önemli. Aile içinde anne ve babanın sağlık sıkıntıları ve hastane süreçleri bulunuyorsa biraz sıkıntılı ancak şifa da bir o kadar yakınında olacak. Bu dönem hakkında çıkan iddialar ve dedikodular canını sıkıyor olabilir. Bırak insanlar istediğini konuşsun, sen ismine ve kariyerine yönelmelisin. Evini değiştirmek gibi planların bulunuyor olabilir, zamana yayarak hareket etmek önemli.

YENGEÇLER TATİLE HAZIR

Sevgili Yengeç burcu, Balık burcunda gerçekleşen Dolunay ile maneviyat, din ve şifa sana akacak. Seyahat, yolculuk ve tatil planları içerisinde bulunabilirsin. Seyahatler sırasında öteleme, erteleme, rötar yapmak ya da bavul kaybetme gibi sıkıntılar gündemde olabilir. Yurt dışı plan ve projeler gündeminde olurken, üniversite kayıt ve yerleşme döngüsü içindeki telaşlar da gündeminde olabilir. Mahkemesel, hukuksal ya da alacaklı olduğun haklarla ilgili zorlandığın konular çözüm yollarıyla birlikte seninle olacak. Maddi konularla ilgili alacaklı olduğun ne varsa eline geçecek olan bir döngüden geçmektesin. Bu Dolunay ile trafikte hız yapmamaya ve dikkatli olmaya özen göstermek önemli. Hayatındaki kişinin ailesinin zorlandığı ameliyat ve sağlık problemleri bulunuyorsa içsel anlamda yardım etmek isteyebilirsin. Ruhsal anlamda kapıların açıldığı bir Dolunay, aklından ve fikrinden ne geçiyor odaklan ve yukarıdan dile. Dile ki gerçekleşmesi için gökyüzü sana destek versin.

ASLANLAR ÇOK ETKİLENECEK

Sevgili Aslan burcu, Balık burcunda gerçekleşen Dolunay seni çok fazla etkileyecek. Merkezde parasal konularla ilgili atılım ve planların içerisinden geçerken alacaklı olduğun paralar, vergiler, kredi kartı borçları, eşinin bazı sıkıntıları da gündeminde olabilir. Kredi çekmek için doğru bir zaman değil. Para bu dönemde geldiği gibi gidiyor olabilir. Ameliyat ve sağlık sıkıntıları bulunuyorsa ayın ikinci haftasıyla birlikte koşturmalar yaşanabilir. Ortaklı işlerde ortağının kendi bireysel çalışmaları gündeminde olabilir. İlişkiler açısından gizli olan durumlar, gizli saklı ilişki yaşamak isteyen partnerler karşına çıkabilir. Cinsel anlamda hastalıklara açık olunan bu dönemde cinsel sağlığı ön planda tutmak ve korunmak önemli. Şuan hamilelik geçiriyorsan sağlığına özen göstermelisin.

BAŞAKLAR YORULACAK

Sevgili Başak burcu, Balık burcunda gerçekleşen Dolunay seni ilişkiler anlamında yoruyor olacak. Kendini ne kadar doğru ifade ediyorsun ve karşıdan nasıl bir tepki alıyorsun? Yoksa ayrıntılara çok mu takılıyorsun? Bunlar çok önemli. Tahammül seviyenin kalmadığı zamanlardan geçiyor olabilirsin. Ortaklı işlerde tamam mı devam mı kararı gündeminde olurken, bazı iş birliktelikleri bitiş aşamasında olabilir. Hayatındaki kişiyle ilgili de değişik bir dönemden geçiyorsun. Zorlandığın ne varsa şimdi karşında. Beraberliğinin içindeki pek çok geçmişten gelen konu açılmak üzere. Evlenmek üzereysen çıkan bu problemler ilişkiyi ciddi anlamda yorabilir ve zorlayabilir. Yaşam alanı içerisinde yaşayacağın değişiklikler de gündeminde. Ev ya da şehir değiştirmek zorunda kalabilirsin.

TERAZİLER KÖTÜ ALIŞKANLIKLARI BIRAKMALI

Sevgili Terazi burcu, Balık burcunda gerçekleşen Dolunay seni bedensel ve ruhsal anlamda kırılgan enerjiler aktifleşebilir. Sağlık sıkıntıları bir anda ortaya çıkabilir, uzun zamandır sıkıntı yaşadığın ne varsa ortaya çıkabilir ve farklı bir tedavi uygulamaları seninle olabilir. Bağımlılık ve zararlı alışkanlıkları bırakmak, diyet ve detoks yapmak için de enerjiler seninle olabilir. Çalışma hayatın içerisinde ekip arkadaşlarınla sıkıntı yaşamak ya da onların işten çıkması seni yorabilir. Kıyafetlerin ve evinin içindeki düzeni toparlamak için yardımcılara ihtiyaç duyabilir, hali hazırdaki yardımcılarını değiştirmek isteyebilirsin. Maddi konularla ilgili hiç kimseye güvenmemen ve paranı riske etmemen gereken bir dönemden geçmektesin.

AKREPLER ÖZEL HAYATA DİKKAT

Sevgili Akrep burcu, Balık burcunda gerçekleşen Dolunay seni romantik, duygusal ve enerjisel anlamda seni üst seviyeye çekerken bu aşkın içinde gerçeklerle karşılaşacaksın. Karşılaştığın gerçekler eğer ki ağır geliyorsa bu ilişki bitebilir. Çocuklar hakkında sorumluluk, sağlık, beslenme ve barınma ve ihtiyaçları özelinde sorumluluklar gündemde olabilir. Seyahat planları yapabilir ve burada yeni kariyer fırsatlarıyla karşılaşabilirsin. Maddi anlamda paranı değerlendirdiğin sistemler içinde doğru hamleler yapmak bu dönem çok önemli. İsmin dillerden dile yayılırken, özel hayatının kariyer hayatına zarar vermemesini sağlamalısın.

YAYLARIN KONUSU SAĞLIK

Sevgili Yay burcu, Balık burcunda gerçekleşen Dolunay seni ailenin içindeki sorumlulukları hatırlatıyor olacak. Anne ve babanın sana olan ihtiyaçları, birbirinizle yaşadığınız sıkıntılar ya da onların sağlık sıkıntıları gündemde olabilir. Üniversite öğrencisiysen belki memleketinden ayrılacak olabilirsin, evleniyorsan kendi evini döşeyeceksin. Özel hayatına dair sıkıntılar bulunuyorsa ayrılıp, inziva dönemine geçmeyi de anlatabilir bize bu Dolunay. İş hayatı açısından da kim ne kadar yanında bunları not etmelisin ve kariyer planları yapmalısın. Üreme organlarında yaşayacağın problemleri görmezden gelmemelisin.

OĞLAKLAR KÜSLÜĞE DİKKAT

Sevgili Oğlak burcu, Balık burcunda gerçekleşen Dolunay yakın çevre, arkadaşlar, kardeşler, beklediğin bir haber, akrabalar ve komşularla ilgili zorluklar, küslükler ya da ayrılıklar olabilir. Bir eğitimin sonlanması, sınavdan geçememe, ya da uzunca zamandır emek veriyorsan bu zorlu sınavı geçeceğini anlatıyor. Bilgi, eğitim, medya ve pazarlama alanında yapacağın aktivitelerde sorumluluk almalısın. Bu konularda sözleşme yapacaksan alt maddelerinin hukuksal konulara uyması önemli. Hukuksal olan süreçlerle ilgili geçmişteki sıkıntıların çözüm yolları 15 gün içerisinde seninle birlikte. Özel hayatına dair eşinin ailesinin manipülasyon ya da sıkıntıları gündemindeyken oluşabilecek küslüklere dikkat etmelisin. Taşınma planları içerisindeysen planların aktifleşiyor.

KOVALAR İÇİN MASRAF ZAMANI

Sevgili Kova burcu, Balık burcunda gerçekleşen Dolunay maddi konularla ilgili kaynaklarını sınıyor olacak. Hırsızlık, kredi borçları, kredi kartları, eğitim öğretim masrafları, gelirlerle ilgili sıkıntılar gündemindeyken, dikkatini ve emeğini verebiliyorsan toparlayacaksın. Kaybettiğin paraları toparlamak için fırsatların bulunuyor ama işte dikkat etmek ve ayağını yorganına göre uzatmak önemli olacak. Hesapları kapatmak ve sıkışıklık konuları gündemindeyken muhasebesel süreçleri takip etmek önemli. Eşin ya da iş ortağınla maddi konularla ilgili münakaşalar da gündeminde olabilir. Özel hayatına dair gizli saklı olan bazı sırlar bulunuyorsa çıkmak üzere olan bir enerji aktifleşecek. Bu enerjiyi doğru kullanmak önemli.

BALIKLAR SAĞLIĞA DİKKAT ETMELİ

Sevgili Balık burcu, Balık burcunda gerçekleşen Dolunay en çok da seni etkiliyor. Öncelikle Dolunay sağlık anlamında dikkatli olman gerektiğinin altını çizerken, alerjik reaksiyonlar, bağırsak enfeksiyonları ve negatif enerjilere açık olduğunu anlatıyor. Saç dökülmeleri, kemik ağrıları ve kemik kırılmalarına karşı dikkatli olmalısın. Bu dönem dost gibi görünen çoğu kişinin gerçek yüzünü göreceksin. Önlemlerini almazsan daha sonra büyük sıkıntılar yaşayabilirsin. İş birlikteliklerin konusunda yeteri kadar sorumluluk almak önemli. Beraberliğinle ilgili net kararlar vermeden önce gerçekleri görmek ve sorumluluk almak önemli. Eğer ki hakkaniyetli davranmaz, yeteri kadar sorumluluk almazsan bu ilişki sıkıntı yaşayabilir. Yanlış bir ilişkiyse yol ayrımları bulunuyor ama öncesinde bir 10 gün gözlem yapmak ve not almak önemli.