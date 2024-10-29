Mavi Elma Eğitim Merkezi'nde Cumhuriyet Coşkusu

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29/10/2024

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Mavi Elma Eğitim Merkezi'nde Cumhuriyet Coşkusu

 

Mavi Elma Eğitim Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı, Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yılını coşkuyla kutladı. Atatürk’ün anıldığı bu özel törende, Mavi Elma Eğitim Merkezi’nin minik öğrencileri müzik ve dans dolu bir etkinlikte buluşarak, hem Ata’yı andı hem de sanata olan ilgilerini sergiledi.

Etkinlik boyunca, Atatürk’ün sanata ve eğitime verdiği önemi öğrenen çocuklar, ritim çalışmaları yaptı, şarkılar söyledi ve marşlarla tören geçişi gerçekleştirdi. Minikler, Atatürk’e duydukları sevgiyi ve saygıyı tüm coşkularıyla ifade ederek Cumhuriyet ruhunu yaşattılar.

 

29/10/2024 09:36
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TAGS: haber, kıbrıs
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