Mavideniz Cinayetinde En Az 12 Tutuklu Var

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10/08/2023

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Mavideniz Cinayetinde En Az 12 Tutuklu Var

İskele'de bir eğlence mekanının önünde cinayete kurban giden Hüseyin Mavideniz’in dövülerek öldürülmesi olayıyla ilgili polisin soruşturması devam ediyor.

Haber Kıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre, olaya karışan ve aranan ikinci şahıs da polis tarafından tespit edilerek tutuklandı. Ayrıca vahim zarar ve ciddi darptan dolayı 10 kişi daha tutuklanarak sorguya alındı. Aranan kişilerin olduğu öğrenildi.

Öte yandan tüm zanlıların yarın geniş güvenlik önlemleri altında İskele Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor

 

10/08/2023 22:25
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TAGS: Mavideniz Cinayetinde En Az 12 Tutuklu Var
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