Mavinin erkek, pembenin kız rengi olduğu anlayışı nasıl ortaya çıktı?

Mavinin erkek, pembenin kız rengi olduğu anlayışı ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? Bu geleneğin oldukça inişli ve çıkışlı bir süreç geçirdiğini söyleyebiliriz. Mavinin erkek, pembenin kız rengi olduğu anlayışı ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? Bu geleneğin oldukça inişli ve çıkışlı bir süreç geçirdiğini söyleyebiliriz.

Günümüzde ebeveynler, bebekleri yaklaşık 16 ile 20 haftalık olduğunda onların cinsiyetleri hakkında bilgi sahibi olabiliyor. Bunun ardından doğumun öncesinde bebekleri için alışveriş yapıyorlar. Bu noktada çoğunlukla, kızı olacak olan ebeveynlerin pembe renkli ürünlere, erkek bebek bekleyenlerin ise mavi renkli ürünlere yöneldiğini görüyoruz. Peki neden bu renkler seçiliyor?

Baştan söyleyelim, bu yazıda ya da internette bakacağınız herhangi bir kaynakta bu konuya yönelik net cevaplar bulmanız pek olası değil. Zira araştırmacılar, bu konu hakkında hâlâ çalışmalar yürütüyor. Fakat elimizde, bu duruma neden olduğu düşünülen oldukça güçlü sebepler bulunuyor.

Webtekno'nun haberine göre, Maryland Üniversitesi'nde tarihçi olarak görev yapan Jo B. Paoletti, yüzyıllar boyunca erkek veya kız fark etmeksizin tüm çocuklar için beyaz elbiseler tercih edildiğini söylüyor. Yani cinsiyet ayrımı yapılmadı.

Bunun sebebiyse yine Paoletti’nin açıklamalarına göre bez değişiminin kolay olması ve rengin solacağı korkusu olmadan kıyafetlerin çamaşır suyuyla yıkanabilmesiydi. Yani tüm ebeveynler için pratik bir çözüm oldu.

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16/10/2022 16:45