Maviş: 218 konteynerin 90’ı ilkokullarda ise bunun övülecek bir durumu yok

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş, Lefke, Yedidalga, Yeşilyurt, Karaoğlanoğlu ve Çatalköy'deki okullarda yapılan ve yeni inşaat kurulumu yerinde gözlemlendi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş, Lefke, Yedidalga, Yeşilyurt, Karaoğlanoğlu ve Çatalköy'deki okullarda yapılan ve yeni inşaat kurulumu yerinde gözlemlendi. Maviş, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ile de görüşerek, sorunları irdeledi. Maviş, benzer ziyaretleri yaz aylarında KTMMOB ve İMO ile birlikte de dönemleri hatırlattı.

Maviş, Anıtlar Yüksek Kurulu'nda listeli bina olan Lefke İstiklal İlkokulu'nda da restorasyonun yapılacağını belirterek, okul konteyner sınıflarının yerleştirilmeye başlandığını söyledi.

Maviş, Yeşilyurt İlkokulu'nun konteyner sınıfları ile ikinci kez yetiştirildiğini anımsatarak, bir yıl içinde yeni depolanmanın yapılamamasının anlatılabileceğini söyledi.

Maviş, Yeşilyurt Özel Eğitim Okulu'nun raporunun tamamlanmadığını ve temeli atılan inşaatın yarım bırakıldığını ifade ederek, Doğancı ve Gaziveren okullarının da raporlarının tamamlanmadığını söyledi.

Maviş, Lefke bölgesindeki okulların bileşenlerinin bilindiğini ancak adım atma aralığı bürokrasinin gecikmesi nedeniyle ile onarım işleminin hala başlamadığını ve bölgenin kötünün en iyi şekilde tanımlanan konteynerlerin çarpık görüntüsü ile baş başa bırakıldığını söyledi. Maviş, ilçe haline gelen Lefke'nin başta okulların faaliyetleri olmak üzere birçok eksiğinin hala tamamlanmadığını da hatırlatarak, Lefke bölgesindeki sivil toplumların eleştirilerinin doğru olduğunu belirtti.

Maviş, Karaoğlanoğlu İlkokulu'nda üç ek derslik inşaatının devam ettiğini, Çatalköy-Esentepe Belediyesi'nin desteğinin Çatalköy'deki yeni okul binasının neredeyse bitmek üzere olduğunu belirtti.

Maviş, okulların depreme dayanıklı hale gelmesi için kısa süreli güçlenmenin anlaşılır olduğunu, ancak eğitimdeki bina stoğunun baştan aşağıya yenilenmesinin belirtildiğini, 10 yıl içinde yeni okulların mevcut olduğunu, eski binalardan tamamen çıkılması gerektiğini söyledi.

Maviş, İlköğretim Dairesi'ne bağlı 19 ilkokulun bazı binalarının kullanım dışı olduğunu, 20 ilkokulda iyileştirme çalışmaları yapıldığını, bir kısmının tamamlandığını söyledi. Maviş, 37 ilkokulun ise raporlanması henüz komiteye ulaşılmadığını belirtiyor. Maviş, ayrıca ömrü olmayan 2 okuldaki nüfus artışından dolayı kendi konteyneri oluşumunun düşündürücü olduğunu söyledi.

Maviş, tüm okullara 218 konteyner yerleştirildiğini, bunların 90 civarındaki ilkokullarda ise bunun övülecek bir durum olmadığını belirtti.

16 Eylül günü okulların açılacağı ifade eden Maviş, diğer okullarla birlikte özellikle Şht. Yalçın İlkokulu, Lefke İstiklal İlkokulu ve Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu'nda ayrıntılı takip işlemlerini ifade ederek, okul güvenliğinin sağlanmaması halinde bu okullardaki çocuklar ve eğitmenlerle birlikte eylemde bulunma kararlarının mevcut olduğu vurgulandı.