Maviş: Bir haftada 35 çocuk korona virüse yakalandı

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, Covid-19 önlemleri altında açılan okullardaki son durumu değerlendirdi.

Maviş bir haftada 35 çocuk korona virüse yakalandığını ve toplamda 100’e yakın çocuğun pozitif veya temaslı olduğunu belirterek, 5 öğretmenin de koronavirüse yakalandığını ifade etti.

Maviş, 4 öğretmenin yakın temaslı çocuklarına refakat ettiğini, 1 hademe, 1 sekreter ve 1 öğretmen yardımcısının ise Covid 19’a yakalandığını kaydetti.

Mavişin açıklamaları şu şekilde:

Okullarımız Covid 19 ile tek başına mücadele etmektedir.

Okullarda sendikamızın yerinde müdahaleleri sonucunda yüz yüze eğitim devam etmektedir.

İki haftalık gözlemlerimize dayanarak belirmek isteriz ki Covid 19 ile mücadelede okullarımız yalnız bırakılmıştır. Okullarımıza sürecin işleyişi ile genelge gitmediği gibi, muhatap bulma konusunda da sıkıntılar oluşmaktadır.

100’e yakın çocuğumuz pozitif veya yakın temaslı

Şht. Tuncer İlkokulu’nda 9, Yeni Boğaziçi İlkokulu’nda 8, Cihangir-Düzova İlkokulu’nda 3, Gönyeli İlkokulu’nda 2, Vadili İlkokulu’nda 3, Geçitkale İlkokulu’nda 1, Haspolat İlkokulu’nda 1, Çağlayan İlkokulu’nda 1, Minareliköy Şht. Mehmet Eray İlkokulu’nda 2, Alasya İlkokulu’nda 1, Karakol İlkokulu’nda 1, 9 Eylül İlkokulu 3 öğrencimiz, toplamda 35 öğrencimiz bir hafta içinde Covid 19’a yakalanmıştır. 60 üzeri ilkokul öğrencimiz şu an pozitif veya yakın temaslı olarak, ailelerinin refakatinde evde bulunmaktadır.

Daha önce pozitif olmuş öğretmenlerimizin 10’u okullarına döndü, 5’inin aktif durumu devam etmekte, 4 öğretmenimiz yakın temaslı çocuklarına refakat etmekte, 1 hademe, 1 sekreter, 1 tane de öğretmen yardımcısı ise Covid 19’a yakalandı.

Okullarımız mücadelede desteklenmelidir.

Okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve az personelle hizmet veren sağlık ekiplerinin üstün gayreti ile vaka çıkan okullarda önlemler alınmaya, ailelere ulaşılmaya, tarama testler yaptırılmaya çalışılıyor. Yetkililer ise sorumluluk almak bir yana, hiçbir sorun yokmuş gibi açıklamalar yapmaktadır.

Sabır, fedakarlık ve özveri ile işlerin bir yere kadar sağlıklı yürüyeceğini işin başında belirtmek isteriz. Kaosu yaşamadan bir dizi önlemler alınması kaçınılmazdır.

Buna göre;

· Okul pandemi kurulları yetki ve bütçe ile donatılmalıdır.

· Sağlık ve güvenlik önlemlerinin uygulanması noktasında ve bir vaka çıktığında nasıl bir yol izleneceği ile ilgili hizmet içi kurslar bir an önce yapılmalıdır.

· Vaka çıkan okullarda aileler şeffaf bilgilendirilmeli ve izlenecek yol bir broşürle ailelere anlatılmalıdır.

· Aşı ile ilgili düzenlemeler yapılarak ve aşıya teşvik artırılmalıdır.

· Okullar aktif yerlerdir. Bu yüzden PCR ve antijen testleri haftalık olmalı, eğitimin tüm paydaşlarına (aileler dahil) testler ücretsiz olmalıdır.

· Yasasız, tüzüksüz, genelgesiz eğitim yönetimi olmaz. Covid 19 ile ilgili önlemler okullara genelge olarak gönderilmelidir.

· Özellikle sınıfta bir vaka görülmesi halinde PCR yaptırmak istemeyen veya çocuğu yakın temaslı olduğu halde ( aşısız, 12 yaş altı) bileklik takmak istemeyen aileler ile ilgili yasal düzenlemeler yapılmalı, öğretmenlerimiz ailelerle karşı karşıya bırakılmamalıdır.

· Okullarda hijyen, temizlik, personel ve kadro eksiklikleri devam etmektedir.

· Seyreltilmiş eğitim uygulayan okullarımız tekli sıra ve ek derslik ile desteklenerek normal eğitim düzenine geçirilmelidir.

· Okul içerisinde okul öncesi sınıfları olan okullarımız taşımacılık ile ilgili sorun yaşamaktadır. Bu okullara ek otobüsler koyarak okul öncesi çocukların okulda beklemesi yerine eve erken taşınması sağlanmalıdır.

· Okul Pandemi kurullarının doğrudan ulaşacağı, sadece okullardaki vakalar ile ilgilenebilecek bir birimi Sağlık Bakanlığı acil oluşturmalıdır.

· Pozitif veya yakın temaslı öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin eğitimi takip edeceği bir sistem kurulmalıdır.

· Pozitif veya yakın temaslı öğrencilere zorunluluk dolayısı ile refakat edecek aile bireylerinin izin hakları, ücretleri ve iş hayatı korunmalıdır.

· Okul ile aileler arasında sağlık ve güvenlik ağının en önemli bacağı olan okul-aile sözleşmesi, genelge ile okullara gönderilmelidir.

Çocuklarımız değerli ve önemlidir.

Okullarımızın daha fazla önemsenmesini istiyoruz.

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24/09/2021 08:44