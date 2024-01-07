Maviş: Cuellar'ın atanması Kıbrıs'ta kalıcı bir çözüm arayışı için önemli bir adımdır

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, María Ángela Holguín Cuellar'ın BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi olarak atanmasının, Kıbrıs'ta kalıcı bir çözüm arayışı için "önemli bir adım" olduğunu kaydetti.

Maviş yazılı açıklamasında, bu atamanın 2017'deki Crans Montana görüşmelerinin başarısızlığından bu yana durmuş olan resmi müzakerelere yeni bir ivme kazandırmasını umduğunu belirtti.

Kıbrıs sorununun çözümü konusunda ilerlemeyen müzakere süreçlerinin Kıbrıslı Türk toplumunu her alanda olumsuz etkilediğini kaydeden Maviş, “Müzakerelerin olmadığı dönemde, Kıbrıs'ın kuzeyinde toplumsal, sosyal, kültürel ve ekonomik dönüşümler hızla yaşanmış, Kıbrıslı Türkler uluslararası arenada neredeyse görünmez hale gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs sorununun çözümünün BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve Avrupa Birliği'nin temel ilkelerine ve müktesebatına uygun bir şekilde, BM çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiğini vurgulayan Maviş, şunları ifade etti.

“Ancak, bu süreçte yenilikçi yaklaşımların ve çözüm odaklı modellerin de artık düşünülmesi gerekmektedir. Bu modeller, müzakerecilere ülkede yaşanan acil sorunlara adım adım çözüm üretme gücü sağlamalıdır. Bu yeni atama, Kıbrıs adasında yaşayan iki toplumu, kalıcı bir çözüme ulaştıracak müzakerelere doğru yönlendirmelidir. Bizler, Kıbrıslı Türk ilerici örgütleri olarak, bu süreçte her türlü mücadeleyi vererek, çözüme yönelik güç birliği yapmaya hazırız”.