Maviş: Engelliler konusunda laf değil, icraat istiyoruz

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) özel gereksinimli bireyler için parasız, bilimsel, demokratik, nitelikli, eşit ve erişilebilir bir eğitim, laf değil, icraat istediğini belirtti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle açıklama yapan KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, sendikanın yıllardır özel gereksinimli bireylerin eğitim ve diğer hakları için farkındalık oluşturmaya, hizmet içi kurslarla öğretmenlerin gelişimine katkı koymaya, yasa çalışmalarıyla sorunlara kalıcı çözüm bulmaya çalıştığını belirtti.

“Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasa Tasarısı”nın Meclis’ten geçirilmesi için ivedilik alınmadığını belirten Maviş, “Emeklerimizle hazırlanan bir yasa taslağı daha heba edildi” dedi.

Engellilere 3 Aralık’ta verilen sözlerin, ertesi gün unutulduğunu, fırsat eşitsizliğinin körüklendiğini, savunan Maviş, hükümetleri, “kamusal özel eğitim okullarına yeterli bütçe ayırmamakla, bu okulların ihtiyaçlarını hayırseverlerin karşılamasını izlemekle” suçladı.

İstihdam sorununun çözülmediğini, ihtiyaç olmasına rağmen yeterli özel eğitim öğretmeni kadrosu açılmadığını, gençlerin bekleme listesine hapsedildiğini söyleyen Burak Maviş, ülkede işsiz özel eğitim ve rehber öğretmenleri varken, bu yıl da Türkiye’den özel eğitim ve rehber öğretmeni getirildiğini savundu.

Maviş, “Önümüzdeki seçim sürecinde bu sorunlara çözüm getirecek önerileriniz olmasını umut ediyoruz” dedi.

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03/12/2021 10:24