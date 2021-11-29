Maviş: Gönyeli İlkokulunda 34 değil 43 vaka var
KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş okuldaki vakaları öğretmenlerden teyit ettiklerini söyledi
29/11/2021
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Burak Maviş, Sağlık Bakanlığının Gönyeli İlkokulunda 34 vaka olduğunu açıkladığını ancak Gönyeli'de 43 vakaya ulaşıldığını söyledi.
Maviş, arada 9 vaka fark olduğunu belirterek, vakaları öğretmenlerden teyit ettiklerini vurguladı.
Okuldaki 4 sınıfta uzaktan eğitimin yapıldığını ifade eden Maviş, okulda tüm sınıflarda 1 haftalığına uzaktan eğitime geçilmesi gerektiğini kaydetti.