Maviş: Gönyeli İlkokulunda 34 değil 43 vaka var

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş okuldaki vakaları öğretmenlerden teyit ettiklerini söyledi

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29/11/2021

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Maviş: Gönyeli İlkokulunda 34 değil 43 vaka var

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Burak Maviş, Sağlık Bakanlığının Gönyeli İlkokulunda 34 vaka olduğunu açıkladığını ancak Gönyeli'de 43 vakaya ulaşıldığını söyledi.

Maviş, arada 9 vaka fark olduğunu belirterek, vakaları öğretmenlerden teyit ettiklerini vurguladı.

Okuldaki 4 sınıfta uzaktan eğitimin yapıldığını ifade eden Maviş, okulda tüm sınıflarda 1 haftalığına uzaktan eğitime geçilmesi gerektiğini kaydetti. 

29/11/2021 09:58
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