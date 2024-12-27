Maviş: Grevimizi askıya alıyoruz
YAYIN TARİHİ:
27/12/2024
KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Muazzez Gazihan ve Levent Kutay'ın sunduğu programa katılarak sendikaların grevi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Maviş, “Grevimizi askıya alıyoruz. Ancak hükümet toplantıda alınan kararların gereğini yapmazsa süresiz grev kararı alacağız.” dedi.
Sendikaların mücadelesinin başarıyla sonuçlandığını vurgulayan Maviş, “Ciddiyetimizi gördüler. Toplantıda çıkan kararların uygulanmaması durumunda süresiz greve gidip geri dönmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.
YAYIN TARİHİ: