Maviş: Grevimizi askıya alıyoruz

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27/12/2024

Maviş: Grevimizi askıya alıyoruz

 


KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Muazzez Gazihan ve Levent Kutay'ın sunduğu programa katılarak sendikaların grevi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Maviş, “Grevimizi askıya alıyoruz. Ancak hükümet toplantıda alınan kararların gereğini yapmazsa süresiz grev kararı alacağız.” dedi.

Sendikaların mücadelesinin başarıyla sonuçlandığını vurgulayan Maviş, “Ciddiyetimizi gördüler. Toplantıda çıkan kararların uygulanmaması durumunda süresiz greve gidip geri dönmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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TAGS: haber, kıbrıs
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