Maviş: “Herkesi barışa omuz vermeye davet ediyoruz”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, yarın Dayanışma Evi’nde düzenlenecek “yeniden birleşme” etkinliğine destek belirterek, herkesi, “barışa omuz vermeye” davet etti.

Maviş yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs müzakerelerinde belirsizlik olduğunu ve bunun yıllardır büyük hayal kırıklıkları yarattığını ancak buna rağmen barış ve çözüm kararlılığından asla vazgeçmediklerini kaydederek, federasyon temelinde adil ve kalıcı bir çözümün, yalnızca geçmişin yaralarını sarmayacağını, ortak geleceğin de güven içinde inşa edilmesini sağlayacağını savundu.

Cenevre’deki 5+1 konferansı ve liderler görüşmelerinin, müzakere sürecine yeni bir ivme kazandırma potansiyeline sahip olduğunu belirten Maviş, sonuçsuz tartışmaların tekrarından kaçınılması ve kalıcı barışa ulaşmak için somut ve cesur adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

“Toplumlar arası etkileşimi artırmak ve güven inşasını güçlendirmek adına yeni geçiş noktalarının açılması ertelenemez bir gerekliliktir. Gaziler-Kiracıköy, Haspolat, Erenköy, Akıncılar ve Alayköy sınır kapılarının açılması yönünde derhal karar alınmalıdır” diyen Maviş, yeni sınır kapılarının açılmasının, yalnızca günlük yaşamı kolaylaştırmakla kalmayacağını, aynı zamanda müzakereler sonrası toplumlar arasında daha olumlu bir atmosferin oluşmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Liderlerin, süreci kişisel hesaplar ve karşılıklı suçlamalarla çıkmaza sürüklememesini, çözüm odaklı, yapıcı ve cesaretli bir tutum benimsenmesini isteyen Maviş, şöyle devam etti:

“Bununla birlikte, Eğitim Teknik Komitesi’nin aktif hale getirilmesi, Gençlik Teknik Komitesi, Hakikat Komisyonu ve Sivil Toplum eksenli Kıbrıs Sorunu Danışma Komitesi gibi yapıların müzakere sürecine dahil edilmesi, toplumların sürece katılımını artıracaktır. Sivil toplum örgütleri olarak, barış sürecine katkı koymaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.”

İki toplumlu, iki bölgeli federasyonun, Kıbrıs’ta adil bir çözüm ve kalıcı barışın tek yolu olduğunu savunan Maviş, bu çözümün, adanın uluslararası hukuka tam entegrasyonunu ve Avrupa Birliği ile bütünleşmesini güvence altına alacağını ileri sürdü.