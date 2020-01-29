Mavridis’ten KKTC’deki Kiliselerde Bulunan Mozaiklerin Tahrip Edildiği İddiası

ads
29/01/2020
HK

ads
ads
Mavridis’ten KKTC’deki Kiliselerde Bulunan Mozaiklerin Tahrip Edildiği İddiası

EDEK’in Avrupa Parlamentosu’ndaki Milletvekili Kostas Mavridis’in, Girne’deki “Ayios Evlalios Kilisesi”nde bulunan mozaiklerin maksatlı şekilde kaderine terk edildiğini ve mozaiklerin tahrip olduğunu iddia ettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Avrupa Komisyonu’nun sorunu bildiğini ve iki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin, mozaiklerle ilgili tarihi araştırmalara, restorasyon çalışmalarının en kısa sürede başlatılabilmesi için halihazırda başladığını belirttiğini yazdı.

Habere göre Mavridis, kilisenin avlusunda yarısı topraklarla ve taşlarla kaplı olan, büyük arkeolojik ve dini değere sahip mozaikler bulunduğunu belirterek, bu mozaiklerin üzerinden yayaların, hayvanların, hatta askeri araçlar da dahil birçok aracın geçtiğini söyled

29/01/2020 13:20
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: haber, kıbrıs, EDEK’in Avrupa Parlamentosu
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.