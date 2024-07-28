Mavroyannis: Hiçbir bahane bizi kendi sorumluluklarımızdan kurtaramaz

Rum Yönetimi eski müzakerecilerinden, AKEL'in son seçimlerdeki başkan adayı Andreas Mavroyannis, Barış Harekatı’nın 50’nci yıldönümü nedeniyle Politis’e verdiği özel söyleşide, “Hiçbir gerekçe bizi kendi sorumluluklarımızdan kurtaramaz” dedi.

Politis’de yer alan habere göre, Mavroyannis, Güney Kıbrıs'ın bugüne kadar kaydettiği kalkınmanın, yeniden imarın, devlet varlıklarını korumanın, kaydedilen ekonomik gelişmenin ve AB’ne üye olmalarının “gereken arınmayı ya da kurtuluşu getirmediğine” dikkat çekerek, yaşananların ancak Kıbrıs sorununun çözümüyle telafi edilebileceğini söyledi.

“Kurtuluş meşalesini aptalca, daha çok da duygusal olarak kurgulanmış bir teolojiyle yanık tutmaya çalıştıklarını” kaydeden Mavroyannis, hayal edilen "normalleşme"nin "çalışmadan, düşünmeden ve başarma yöntemi" olmadan yapıldığını belirtti. Mavroyannis, “Elbette güçler dengesi aleyhimizeyken asla kolay değildi ama hiçbir bahane bizi kendi sorumluluklarımızdan kurtaramaz” vurgusu yaptı.

Andreas Mavroyannis, “Kıbrıslı Türk ya da Rum, halkımızdan umudumu kesmemekle beraber, bütünleşerek organik barış şartları kurulması yerine zamanla çözümü imkansız hale getirecek bölücü unsurlar sağlamlaştırılıyor.” diye ekledi.