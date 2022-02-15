Mavroyannis ile Korniliyu GYÖ’ler konusunda Brüksel’de temaslarda bulundu

Rum tarafının müzakerecisi Andreas Mavroyannis ile Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kornilios Korniliyu’nun, kısa süre önce Brüksel’e gerçekleştirdikleri ziyarette, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Avrupalı liderler ve Avrupa kurumlarının başkanlarıyla yapacağı temaslarla ilgili hazırlık yaptıkları haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Anastasiadis İçin Halı Serdiler” başlıklı haberinde, Mavroyannis ve Korniliyu’nun temel misyonunun, Brüksel’de bir araya geldikleri kurumsal yetkililere, Rum kesiminin önerilerini ve Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) esas noktasının ne olduğunu izah etmek olduğunu yazdı.

“Çok iyi bilgi edinmiş kaynaklara” dayanarak, iki diplomatın misyonunun, Rum kesiminin yaklaşımının uzantısını izah etmek olduğunu kaydeden gazete, bir diğer ifadeyle yaptırımlar ve önlemlerin kendi başlarına amaç olmadıklarını ve hedeflenen şeyin “kapalı bölge Maraş’taki oldubittilerin tersine çevrilmesi, Türkiye’nin karadaki eylemlerinin sona ermesi ve müzakerelerin yeniden başlaması olduğuna” işaret etti.

Gazete, Rum heyetin Avrupalı muhataplarına “bu hedeflere Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) gibi başka araçlarla ulaşılabiliyorsa, bunun daha iyi olduğunu izah ettiklerini” de aktardı.

Gazete elindeki bilgilere dayanarak, Mavroyannis ile Korniliyu’nun, muhataplarına “Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından önerilen büyük GYÖ’lerin herkes için faydalı olabileceğini (win-win) ve oyunu değiştirebileceklerini, ayrıca hem Türkiye hem de Avrupa Birliği’nin bunları ileriye götürmek için her türlü nedene sahip olduklarını izah ettiklerini” de ifade etti.

Mavroyannis ile Korniliyu’nun temasları çerçevesinde Avrupa unsurunun Kıbrıs sorununa yönelik yardımını ele aldıklarını da yazan gazete, Mavroyannis ile Korniliyu’nun, BM Genel Sekreterinin özel danışmanının hemen atanması konusunda AB’nin desteğini istediklerini belirtti.

Rum kesiminin şu anda “gerek müzakerelerin yeniden başlaması gidişatına yönelik, gerek de kapalı bölge Maraş’taki tersine çevrilmesiyle ilgili olarak, elindeki bütün araçları kullanmaya çalıştığını” kaydeden gazete, Mavroyannis ile Korniliyu’nun temaslarının sonuçlarının tatmin edici olarak değerlendirdiğini ve Avrupa tarafından olumlu bir yaklaşım olduğunu belirtti.

Gazete, bu durumun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in yakın gelecekte yapacakları temasları kolaylaştıracağını da ekledi.

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15/02/2022 12:21