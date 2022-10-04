Mavroyannis İngiliz Yüksek Komiseri ile görüştü

Güney Kıbrıs'ta 5 Şubat'ta yapılacak seçimde başkan adayı olan Andreas Mavroyannis’in dün Kıbrıs’taki İngiliz Yüksek Komiseri İrfan Siddiq ile görüştüğü belirtildi.

Haravgi gazetesi, Mavroyannis ile Siddiq arasındaki görüşmede Kıbrıs sorunu, Kıbrıs Türk toplumundaki gelişmeler ve devletin mevcut siyasi görüntüsünün ele alındığını yazdı.

Habere göre Mavroyannis yaptığı açıklamada Siddiq ile müzakerelerin hemen yeniden başlaması yönündeki görüşünü paylaştığını belirtti.

Siddiq ise açıklamasında Birleşik Krallık’ın geçmişte de müzakereci olarak Mavroyannis ile mükemmel ilişkiye sahip olduğunu belirtirken görüşlerini anlamak açısından tüm siyasi unsurlarla, önemli kişilerle ve adaylarla iyi ilişkiler kurmanın kendisi için önemli olduğunu söyledi.

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04/10/2022 10:31