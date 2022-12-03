Mavroyannis Mağusa Kazasını gezi Hristodulidis AB'li büyükelçilerle görüştü

AKEL’in desteklediği Rum yönetimi başkanı bağımsız adayı ve eski Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis dün Maraş’ı, GaziMağusa Surlar içini, DipKarpaz’ı ve Apostolos Andreas Manastırı’nı gezdi, siyasi mesajlar verdi. Rakibi eski Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise AB üyesi ülkelerin Güney Kıbrıs’taki büyükelçilerine yemek verdi.

-Mavroyannis: “Her şey Mağusa ve Maraş’tan başlamalı aksi halde her şey burada sonlanacak”

Fileleftheros’un haberine göre seçim kampanyası çerçevesinde gerçekleştirdiği ziyarette Mavroyannis’e AKEL eski Genel Sekreteri Andros Kiprianu, partinin “Mağusa Kaza Sekreteri” Hrisanthos Zannettos, kadın kolu POED başkanı Skevi Kukuma ve Merkez Komite üyesi Yannakis Zauras eşlik etti.

Ziyaret çerçevesinde CTP başkanı Ferdi Sabit Soyer’in de aralarında bulunduğu bir grup Kıbrıslı Türk ile Kıbrıs sorununa dair sohbet de eden Mavroyannis Mağusa ve Maraş’ın Kıbrıs sorununun çözümünde “temel taşı olduğu” görüşünü ortaya koydu, “her şey buradan başlamalı çünkü aksi halde her şey burada sonlanacak” ifadesini kullandı.

Mavroyannis “Kıbrıs müzakerelerinin derhal yeniden başlaması ve iki bölgeli iki toplumlu siyasi eşitliği olan federasyon zemininde çözüm bulunması gerektiği” klasik söylemini tekrarlayarak dünkü ziyaretinin ana hedefini “ülkenin, yeniden kanat açması ve yolunu bulabilmesi için gerekli olanakları verecek bir çözümle yeniden birleştirilmesine vurgu yapmak” sözüyle izah etti.

Andreas Mavroyannis iki bölgeli iki toplumlu siyasi eşitliği olan federasyona varılması için ne olması gerektiği konusunda ortak algı var olduğunu da söyledi, Soyer ise Rum yönetimi başkanlığına Mavroyannis’in seçilmesinin ülkenin geleceği için önemli olduğu görüşünü ortaya koydu.

Haravgi ise CTP eski milletvekili Okan Dağlı’nın Maraş için “ortak vatanın ortak kenti” tanımını yaparak Mavroyannis’in sandıktan zaferle çıkması dileğinde bulunduğunu yazdı.

Mavroyannis’in Apostolos Andreas Manastırı’na giderken Sipahi’ye uğrayarak orada yaşayan Rumlarla, sorunları hakkında görüştüğünü de yazan gazete Manastır önünde çekilmiş fotoğrafını da kullandı.

-Hristodulidis AB’nin Kıbrıs sorununun çözümüne müdahil olması önerisini AB’li büyükelçilere anlattı

Fileleftheros Nikos Hristodulidis’in AB üyesi ülkelerin Güney Kıbrıs’taki büyükelçileri ile çalışma yemeğinde bir araya gelerek “Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması, çözüm müzakerelerinin yeniden başlaması için AB’nin inisiyatif alması” talebini ilettiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis Avrupa Konseyi’nin, Türkiye’nin AB’ye üyelik arzusunu dikkate alarak siyasi bir şahsiyeti atamak suretiyle Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması ve çözümü çabasına aktif müdahil olması önerisini anlattığı büyükelçilere Kıbrıs sorunu dışında enerji, mülteciler, bölgede barış ge güvenlik ve iklim değişikliği konularındaki görüşlerini de aktardı.

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03/12/2022 11:55