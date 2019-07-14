HABER KIBRIS

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Mavroyannis'in hem müzakereci, hem de daimi temsilci olmasına yeşil ışık

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14/07/2019

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Mavroyannis'in hem müzakereci, hem de daimi temsilci olmasına yeşil ışık

Kıbrıs Rum kesiminin Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakereciliğini yürüten Andreas Mavroyannis'in, bu pozisyonu korunarak, Rum Yönetimi'nin Birlemiş Milletler'deki (BM) Daimi Temsilcisi olarak da atanmasına, Meclis'in geçen Cuma yaptığı toplantıda yeşil ışık yaktığı haber verildi.

Rum Meclisi’nin ilgili değişiklik yasa tasarısını 23 lehte, 17 de karşı oyla kabul ettiğini yazan Fileleftheros gazetesi, AKEL ve Ekologlar Hareketi milletvekillerinin tasarı aleyhinde oy kullandıklarını ekledi.

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TAGS: Mavroyannis
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