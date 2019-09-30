Max Kruse gönülleri fethetti

Alman futbolcunun bu başarısının arkasında her gün aldığı 2 saat Türkçe dersi yatıyor.

Fenerbahçeli futbolcunun Galatasaray maçında seremonide İstiklal Marşı’nı okuması futbolseverleri hem şaşırttı hem sevindirdi.

Max Kruse’nin bu seviyede Türkçeyi nasıl öğrendiği de merak konusu oldu.

Çünkü deneyimli oyuncu Fenerbahçe’ye transfer olalı sadece 3 ay olmuştu.

Gerçek kısa süre sonra anlaşıldı.

Alman futbolcunun menajeri Ersin Akan, Kruse’nin Türkiye gelir gelmez Türkçe dersi almaya başladığını açıkladı.

Ersin Akan, Max Kruse’nin günde 2 saat Türkçe dersi alarak İstiklal Marşı'nı söyleyecek düzeye geldiğini belirtti.

Deneyimli oyuncu, Türkçe öğrenmesini, ‘’ Bu aslında oynadığınız ülkeye karşı bir saygıdır.Ben de kendimi yaşadığım ülkeye ait hissetmek için bunu yapıyorum’’ şeklinde yorumladı.

Alman futbolcunun Türkçe'yi çabuk öğrenmesinde yaşam tarzı da etkili oldu.

Max Kruse geldiği ilk günden itibaren halkla iç içe olmaya özen gösterdi. 31 yaşındaki oyuncu boş vakitlerini İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini gezerek değerlendirdi.

Alman futbolcu geçen hafta Kadıköy’deki Salı Pazarı'nı gezerken çektiği fotoğrafları da sosyal medyadan paylaştı.

30/09/2019 11:33